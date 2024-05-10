Какова ситуация на линии фронта в Украине?

В целом, можно сказать, что последние 6-7 месяцев российская армия находится в наступлении. Однако это наступление не похоже на то, что мы привыкли видеть в войнах, где достигаются тактические, а иногда и оперативные успехи.

Возьмем, к примеру, населенный пункт Авдеевка. Российская армия штурмовала его около 6 месяцев.

Это небольшой городок с населением около 20 тыс. человек. Несмотря на численное превосходство, российским войскам не удалось взять его под полный контроль.

Такая же динамика и тенденции прослеживаются и сейчас. Российская армия продолжает наступление на Авдеевку, но без значительных успехов.

Одновременно с этим Россия наращивает силы на Купянском направлении. Это направление ведет к украинскому городу Харькову.

Кроме того, российские войска пытаются наступать еще по двум направлениям в Донецкой области.

Во время летнего украинского контрнаступления был освобожден населенный пункт Работино в Запорожской области, на юге Украины. Российская армия предпринимает попытки вернуть контроль над этим населенным пунктом.

Стоит отметить, что продвижение фронта идет медленно, иногда не более чем на 100 метров в день. Тем не менее эти наступательные действия имеют накопительный эффект. Порой российской армии удается захватить населенные пункты.

Одна из причин этого — внезапное прекращение помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Украинская армия оказалась с крайне ограниченным запасом артиллерийских снарядов, что негативно влияет на ход боевых действий.

Однако ситуация меняется. Как я уже писал в своем Telegram-канале, за последнюю неделю наблюдается рост интенсивности артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии.

В связи с этим я полагаю, что у российской армии есть карт-бланш на три недели активных наступательных действий.

После этого, благодаря увеличению огневой мощи, украинская армия сможет значительно замедлить, а в некоторых случаях и остановить продвижение российских войск.

Вы упомянули Авдеевку. Небольшой по размеру населенный пункт, но российская армия штурмовала его необоснованно долго. В последние дни много разговоров идет и о Харькове. Харьков же является крупным городом. В связи с этим возникает вопрос: каковы шансы России на взятие Харькова? И насколько целесообразно с точки зрения РФ вообще его захватывать? Какие ресурсы, в том числе людские, необходимо мобилизовать России для такой операции?

С точки зрения людских ресурсов у РФ проблем нет. Однако эти ресурсы нужно задействовать, то есть призвать в армию, обеспечить обмундированием, вооружением и обучением.

В условиях современной войны просто дать солдату в руки автомат недостаточно. Необходима боевая техника, а также средства противовоздушной обороны.

Одновременно с этим в последние несколько дней Россия начала наступление в направлении Купянска. Купянск является крупным логистическим узлом украинской армии, захват которого позволит продвинуться в направлении Харькова. Но у России нет свободной 200-тысячной военной группировки, необходимой для взятия этого города. На данный момент ее нет. И я полагаю, что России потребуется как минимум два-три месяца, чтобы мобилизовать эти ресурсы.

История с поставками истребителей все еще продолжается. Возможно ли будущее столкновение истребителей НАТО, например, F-16, с российскими на поле боя?

Я считаю, что Украина будет стараться избегать дуэльных ситуаций, когда эти истребители подойдут на расстояние 100-150 километров. Эффективность современных истребителей значительно зависит от внешнего целеуказания.

В России есть самолеты — летающие радары типа А-50, несколько из которых было сбито Украиной, в то время как у Украины таких самолетов нет. Таким образом, в случаях взаимодействия российских истребителей с самолетом — летающим радаром F-16 могут оказаться в более уязвимом положении.

Здесь важно учитывать множество нюансов, в том числе и то, что бортовые радиолокационные станции истребителей редко обеспечивают дальность обнаружения более 100-120 километров.

Возможно ли передать такие летающие радары?

А-50 видит по меньшей мере на 300 километров. Его аналоги образца НАТО, называемые AWACS, видят на 500 километров. Информация о том, что какая-либо страна будет передавать эти самолеты, отсутствует. В отличие от истребителей, такие самолеты представляют собой штучный товар для любой страны.

Скажем, у Турции их всего 7. И я очень сомневаюсь, что самолет НАТО зайдет в воздушное пространство Украины для того, чтобы давать целеуказание истребителям F-16. Кстати, летающие радары такого типа, разведчики, дежурят над Румынией и морской акваторией Румынии в Черном море, откуда они собирают разведывательную информацию и передают ее Украине.

Но это слишком далеко от востока Украины, где происходит основной накал боев. Для того, чтобы давать целеуказание F-16, необходимо, чтобы этот самолет находился как минимум в центральных областях Украины. Согласится ли на это НАТО? В настоящее время предпосылок для этого нет. Но ситуация постоянно меняется.

Можно ли сказать, что сами по себе такие истребители, как F-16, даже не последних модификаций, например Block 70, могут оказаться недостаточно эффективными, если их комплексно не дополнять?

Многие люди ошибочно полагают, что любое оружие способно вести боевые действия автономно. Нет, дело не в том, что истребитель плохой или хороший. F-16 прекрасно зарекомендовал себя во многих вооруженных конфликтах.

Просто современное оружие работает в комплексе, взаимодействуя и координируясь с другими системами.

Более того, эффективность зависит от противника. Если вы воюете со страной, не имеющей самолетов-радаров, то F-16, безусловно, будет эффективным.

Но в случае с Россией, которая, хотя и не является высокотехнологически развитой державой, все же обладает достаточными возможностями, чтобы иметь на вооружении летающие радары, эффективность F-16 будет значительно ниже.

Вопрос про ATACMS. В какой-то момент их называли «геймчейнджером», то есть оружием, способным изменить ход игры. Подобные эпитеты звучали и в адрес «Химарсов», «Леопардов», а сейчас и F-16. Стоит ли преувеличивать их возможности, особенно с учетом наличия более современных образцов оружия в этом классе?

Действительно, ATACMS — это ракеты конца XX века. Уже существуют более современные образцы. Новые баллистические ракеты при подлете к цели начинают маневрировать, что значительно осложняет их перехват.

Тем не менее ATACMS демонстрируют высокую эффективность. Подтверждено, что с помощью комплексов ATACMS было уничтожено как минимум три батареи С-400. Вероятно, в комплексах С-400, предназначенных для уничтожения баллистических целей, имеется проблема. Она может быть в радаре или в ракете, предназначенной для поражения цели. Но факт остается фактом: три батареи С-400 были уничтожены ракетами ATACMS.

Что касается «геймчейнджа», то Российская Федерация — огромная страна, и удары по ее территории не одобряются Соединенными Штатами Америки, главным донором этой войны. В целом, никакое оружие не способно нанести такой урон и ущерб, чтобы кардинально уменьшить мощь и оборону российской армии.

Конечно, СМИ любят громкие слова. Однако «геймчейнджером» в этой войне, возможно, станут дроны. Но мы еще не в конце войны, к сожалению. Будем наблюдать.

Какое оружие Россия противопоставляет ATACMS?

Основным аналогом ATACMS является оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». У него есть две основные ракеты. Одна из них — баллистическая ракета, являющаяся полноценным аналогом ATACMS.

С началом боевых действий у России было около 300 современных ракет. Остальные ракеты на вооружении — старого поколения. Они отличались невысокой точностью, иногда не взрывались. Но примерно через 6 месяцев Россия наладила серийное производство современных ракет.

Сейчас ракеты «Искандер» достаточно точны и поражают цели с высокой вероятностью. Два типа баллистических ракет комплекса проходят противовоздушную оборону Украины с высокой долей вероятности. Полноценная противоракетная оборона развернута только над Киевом.

А остальные области Украины Россия стабильно и эффективно атакует баллистическими ракетами «Кинжал» и «Искандер».

Ранее Макрон упоминал возможность отправки войск в Украину. На что представитель МИД РФ Мария Захарова достаточно жестко отреагировала.

Макрону приходится играть в игру, которая, кажется, обречена на неуспех. Франция обладает самым мощным оборонно-промышленным комплексом в Европе. Второй идет Германия. Несмотря на это, Франция занимает пятнадцатое место по объему оказанной помощи. Слова о введении войск могут быть попыткой компенсировать или прикрыть малые объемы военной помощи Украине.

Для поддержки Украины необходима военная помощь, включая артиллерийские снаряды и самоходные артиллерийские установки, которые производит Франция, а не присутствие французских солдат.

Так что скорее всего мы станем свидетелями информационных операций, прикрывающих реальное положение дел. Когда вы ничего не делаете, остается лишь заниматься демагогией.