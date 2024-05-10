Испания и Ирландия планируют официально признать государство Палестина 21 мая. Об этом сообщил в пятницу главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. По его словам, другие страны ЕС, в том числе Словения и Бельгия, могут присоединиться к этому символическому шагу на пути к ближневосточному мирному урегулированию.

«Это больше, чем государство, это признание воли этого государства к существованию», - сказал он в интервью испанскому радио.

Страны-члены ООН готовятся к голосованию в пятницу по резолюции о палестинской государственности, предложенной ОАЭ. В прошлом месяце США наложили вето на предложение Совета Безопасности о полноправном членстве Палестины в ООН. Однако пятничное предложение предоставит Палестине дополнительные права в Генеральной ассамблее и призовет Совет Безопасности пересмотреть этот вопрос.

На данный момент 9 из 27 государств ЕС официально признают Палестину.

Однако жестокая война между Израилем и Газой вызвала призывы оживить ближневосточный мирный процесс, в том числе в контексте признания палестинского государства.

В марте лидеры Испании, Ирландии, Словении и Мальты договорились о том, что признают Палестину, как только «сложатся обстоятельства».Испания отметила, что сделает это, потому что «палестинцы имеют право на будущее с надеждой, так же как израильский народ имеет право на будущее с миром и безопасностью».

На этой неделе новый лидер Ирландии Саймон Харрис дал понять, что признание не за горами. Он заявил, что «никогда не бывает неподходящего времени, чтобы сделать правильные вещи».

«Ирландия желает признать государство Палестина и хочет, чтобы эти два государства жили бок о бок», - добавил он.

Испания и Ирландия подвергли резкой критике поведение Израиля во время войны и попросили ЕС рассмотреть вопрос о сокращении двусторонних отношений.

Дата признания палестинской государственности долго оставалась неозвученной, однако в пятницу Боррель впервые обнародовал эти планы.

«Это символический акт политического характера», - прокомментировал он ожидаемое 21 мая признание Палестины.

Мадрид и Дублин пока не дали комментариев.

Со своей стороны Боррель также отметил, что полноценное государство, которое наведет порядок в Палестине, является «лучшей гарантией безопасности Израиля».

Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил на этой неделе, что его страна признает государственность Палестины к середине июня.

США заявили, что поддерживают решение о двух государствах в принципе, но время, по их мнению, еще не пришло. Американская сторона считает, что есть «нерешенные вопросы» о соответствии Палестины критерям.

Стоит отметить также, что Франция проголосовала за недавнее предложение ООН о принятии Палестины в члены организации. При этом Париж официально не признает палестинское государство.