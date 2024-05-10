Президент США Джо Байден 10 мая санкционировал выделение Украине оборонной помощи в размере 400 млн долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Настоящим я поручаю государственному секретарю <…> распорядиться о выделении до 400 млн долларов на предметы и услуги оборонного назначения <…> для оказания помощи Украине», - говорится в заявлении.

Белый дом не уточнил, о каком именно оборудовании идет речь. За последние 3 недели это третий пакет американской оборонной помощи, предоставленной Киеву.

Ранее 10 мая издание Politico сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы Patriot, ракеты Stinger, боевые машины пехоты Bradley, машины с защитой от мин и засад (MRAP), противотанковые системы Javelin и другие боеприпасы.

В апреле США приняли пакет помощи в размере 61 млрд долларов, большая часть которого приходится на военную помощь. 26 апреля Пентагон объявил, что готов к отправке Киеву оружия из американских запасов на сумму 1 млрд долларов. Россия воспользовалась обострившейся нехваткой боеприпасов в Украине, взяв в феврале населенный пункт Авдеевка. Весной этого года российские войска также продолжают усиливать атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

В пятницу Москву начала наземную атаку на северо-востоке Харьковской области.

«Россия начала новую волну контрнаступления на этом направлении», - заявил журналистам в пятницу украинский президент Владимир Зеленский.

В марте президент России Владимир Путин пообещал создать «санитарную зону», которая поможет защитить его войска от дальнобойных украинских атак, которые иногда наносят удары по целям на суверенной российской территории. Российские провоенные блогеры предположили, что харьковское наступление является частью достижения этих обещаний.