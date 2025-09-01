Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к скорейшему завершению войны в Украине во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае, сообщает сайт президента РФ.

«По теме продолжающегося конфликта в Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно приложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества», — заявил Моди.

Индийский лидер также пригласил Путина с визитом в Индию: «В декабре текущего года миллиард и 400 млн индийцев с нетерпением ждут вас в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами».