Моди призвал к завершению войны в Украине
Индийский премьер выступил за мир в Украине на встрече с Путиным в рамках саммита ШОС
Владимир Путин и Нарендра Моди / Reuters
1 сентября 2025 г.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к скорейшему завершению войны в Украине во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае, сообщает сайт президента РФ.

«По теме продолжающегося конфликта в Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно приложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества», — заявил Моди.

Индийский лидер также пригласил Путина с визитом в Индию: «В декабре текущего года миллиард и 400 млн индийцев с нетерпением ждут вас в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами».

Путин в свою очередь подчеркнул особый характер российско-индийских отношений: «Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения – дружеские, доверительные».

Любопытной деталью встречи стало то, что лидеры совместно поехали на переговоры в автомобиле Aurus российского президента. «После заседания саммита ШОС мы с президентом Путиным вместе отправились к месту нашей двусторонней встречи», — написал Моди в социальных сетях.

