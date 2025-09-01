Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к скорейшему завершению войны в Украине во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае, сообщает сайт президента РФ.
«По теме продолжающегося конфликта в Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно приложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества», — заявил Моди.
Индийский лидер также пригласил Путина с визитом в Индию: «В декабре текущего года миллиард и 400 млн индийцев с нетерпением ждут вас в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами».
Путин в свою очередь подчеркнул особый характер российско-индийских отношений: «Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения – дружеские, доверительные».
Любопытной деталью встречи стало то, что лидеры совместно поехали на переговоры в автомобиле Aurus российского президента. «После заседания саммита ШОС мы с президентом Путиным вместе отправились к месту нашей двусторонней встречи», — написал Моди в социальных сетях.