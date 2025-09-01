ВОЙНА В УКРАИНЕ
Путин: кризис начался с переворота
Российский президент выступил на саммите ШОС с заявлением о причинах российско-украинского конфликта
Владимир Путин / Reuters
1 сентября 2025 г.

Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета глав государств ШОС, что украинский «кризис» возник не в результате российского вторжения, а по вине Запада.

«Этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине», — заявил Путин, подчеркнув, что этот переворот был спровоцирован Западом.

Российский лидер придерживается позиции, что ни одна страна не может обеспечивать собственную безопасность за счет другого государства. По его словам, в результате смены власти в Украине было устранено политическое руководство, которое не поддерживало вступление страны в НАТО.

Вторую причину «кризиса» Путин видит в «постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО». Для долгосрочного урегулирования, по мнению президента, необходимо «устранить первопричины кризиса».

Стоит отметить, что заявленные цели российского вторжения неоднократно менялись с момента начала военных действий 24 февраля 2022 года — от «демилитаризации и денацификации» до «защиты людей на Донбассе» и «географического расширения задач».

