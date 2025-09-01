Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета глав государств ШОС, что украинский «кризис» возник не в результате российского вторжения, а по вине Запада.

«Этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине», — заявил Путин, подчеркнув, что этот переворот был спровоцирован Западом.

Российский лидер придерживается позиции, что ни одна страна не может обеспечивать собственную безопасность за счет другого государства. По его словам, в результате смены власти в Украине было устранено политическое руководство, которое не поддерживало вступление страны в НАТО.