ВОЙНА В УКРАИНЕ
Расширение НАТО мешает миру с Украиной?
Президент России отметил, что перемирия в Украине не будет без согласования отношений Москвы и западного альянса
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Китае / AP
1 сентября 2025 г.

Президент России Владимир Путин 1 сентября заявил, что вопрос расширения НАТО на восток должен быть решен — только потом можно будет говорить о прочном мире между Москвой и Киевом. Его слова прозвучали после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

Путин представил войну как ответ на стремление Запада втянуть Украину в НАТО. Он подчеркнул, что только устранив «коренные причины» кризиса, можно добиться его завершения. 

«Необходимо восстановить справедливый баланс в сфере безопасности», — заявил президент, повторив давнее требование Москвы остановить дальнейшее расширение альянса и отказаться от включения Украины в орбиту НАТО.

Для Путина вопрос расширения НАТО остается центральным. Он напомнил о решении саммита в Бухаресте 2008 года, где лидеры альянса заявили, что Украина и Грузия могут стать членами блока, а также о поправке в Конституцию Украины 2019 года, закрепившей курс на вступление в НАТО и ЕС. По данным Reuters, условия Путина для окончания войны включают письменные гарантии западных лидеров об отказе от расширения альянса и частичную отмену санкций.

31 августа Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о своей беседе с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Аляске. По словам российского лидера, достигнутые там «договоренности» открывают путь к миру, и он намерен обсудить итоги саммита с лидерами, собравшимися в Тяньцзине. 

«Мы высоко ценим усилия и предложения Китая и Индии, направленные на урегулирование украинского кризиса», — отметил Путин, избегая слова «‎война»‎.

Война РФ и Украины началась в феврале 2022 года после восьми лет боев между украинскими войсками и поддерживаемыми Москвой сепаратистами. Сейчас российская армия контролирует около одной пятой территории страны, включая Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области и аннексированный еще в 2014 году Крым. Западные государства называют войну «‎жестокой территориальной экспансией‎», тогда как Путин утверждает, что это якобы «‎‎борьба с ослабевающим Западом», который «унижал» Россию после холодной войны, пишет Reuters.

