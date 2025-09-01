Президент России Владимир Путин 1 сентября заявил, что вопрос расширения НАТО на восток должен быть решен — только потом можно будет говорить о прочном мире между Москвой и Киевом. Его слова прозвучали после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

Путин представил войну как ответ на стремление Запада втянуть Украину в НАТО. Он подчеркнул, что только устранив «коренные причины» кризиса, можно добиться его завершения.

«Необходимо восстановить справедливый баланс в сфере безопасности», — заявил президент, повторив давнее требование Москвы остановить дальнейшее расширение альянса и отказаться от включения Украины в орбиту НАТО.

Для Путина вопрос расширения НАТО остается центральным. Он напомнил о решении саммита в Бухаресте 2008 года, где лидеры альянса заявили, что Украина и Грузия могут стать членами блока, а также о поправке в Конституцию Украины 2019 года, закрепившей курс на вступление в НАТО и ЕС. По данным Reuters, условия Путина для окончания войны включают письменные гарантии западных лидеров об отказе от расширения альянса и частичную отмену санкций.

31 августа Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о своей беседе с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Аляске. По словам российского лидера, достигнутые там «договоренности» открывают путь к миру, и он намерен обсудить итоги саммита с лидерами, собравшимися в Тяньцзине.