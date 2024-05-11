Госдепартамент США в своем докладе, подготовленном по запросу президента Джо Байдена, признал «разумными» опасения относительно нарушения Израилем международного права в ходе операций в секторе Газа, которые привели к значительным жертвам среди гражданского населения. Однако авторы доклада не смогли найти конкретных примеров, оправдывающих прекращение военной помощи Тель-Авиву.

«У Израиля есть знания, опыт и инструменты для внедрения передового опыта по снижению ущерба гражданскому населению в военных операциях», — говорится в документе, предоставленном Конгрессу.

В докладе отмечается, что, несмотря на обеспокоенность последствиями на местах, письменные заверения Израиля в марте о том, что его армия будет использовать американское оружие в соответствии с международным правом, являются «надежными и заслуживающими доверия». Это позволит США продолжить оказание военной помощи.

Авторы ссылаются на сложность сбора достоверной информации в зоне боевых действий и действия ХАМАС в густонаселенных районах в качестве частичного обоснования своих выводов. Они также указывают на отсутствие доказательств намеренного препятствования Израилем оказанию гуманитарной помощи Газе.

Публикация доклада Госдепа последовала вскоре после того, как президент США Джо Байден открыто предупредил о возможном прекращении поставок некоторых видов боеприпасов Израилю, если израильские вооруженные силы не прекратят наступательные действия в городе Рафах.

8 февраля президент Джо Байден издал меморандум по вопросам национальной безопасности, требующий от стран - получателей американского оружия предоставить Вашингтону заслуживающие доверия письменные гарантии использования этого вооружения в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Администрация Байдена установила для Израиля крайний срок до середины марта на подписание письма с обязательствами соблюдать международное право при применении американского оружия и обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Согласно сообщениям американских СМИ, доклад Госдепа, представленный Конгрессу, вызовет гнев демократов, которые обвиняют Израиль в беспорядочных убийствах мирных жителей Газы с использованием американского оружия и намеренном блокировании гуманитарной помощи эксклаву.