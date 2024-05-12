В Белгороде произошло обрушение подъезда жилой многоэтажки на улице Щорса, в результате чего обрушились десять этажей. Согласно сообщению ТАСС, в результате происшествия 5 человек пострадали, под завалами могут находиться другие жители.

Информационный канал Shot указывает на риск дальнейшего разрушения здания, под завалами может быть до 15 человек.

Сегодняшний день в Белгороде отметился частыми воздушными тревогами — их было объявлено уже пять раз.

Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил факт обрушения многоэтажки: «Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж».

По информации от источника «112», в результате удара погибли не менее пяти человек, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

После начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года прифронтовые регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Киев обычно эти атаки не комментирует.