Организация Объединенных Наций заявляет, что около 300 000 палестинцев из южной и северной Газе были вынуждены в сторону гуманитарной зоны Аль-Маваси. Палестинцам приходится в спешке искать безопасное место для укрытия в очередной раз, поскольку в субботу Израиль отдал гражданскому населению новые приказы об эвакуации. Но многие не знают, где найти безопасное убежище в этом разрушенном войной регионе.

Приказы об эвакуации распространяются на город Рафах. «Это очень сложная ситуация — количество перемещенных людей очень велико, и никто не знает, куда идти. Однако люди бегут и пытаются бежать как можно дальше, — сообщил американским СМИ 31-летний бухгалтер Мохаммад аль-Масри, который укрылся с семьей в палатке в Рафахе. — Страх, смятение, угнетение, тревога разъедают людей».

Президент Евросовета Шарль Мишель раскритиковал требование Израиля: «Приказы об эвакуации гражданских лиц, оказавшихся в ловушке в Рафахе, в небезопасные зоны неприемлемы».

По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), за последние шесть дней из Рафаха уже бежали около 150 000 человек.

В понедельник Израиль взял под контроль пограничный КПП Рафах на границе с Египтом в рамках так называемой «ограниченной операции», и с тех пор усиленные бомбардировки и бои продолжаются в городе и его окрестностях.

Израильская армия утверждает, что проводит «точечные операции в определенных районах восточного Рафаха», нацеленные на ХАМАС. Однако до сих пор большинство из около 35 000 палестинцев, погибших в Газе, были женщинами и детьми. С понедельника десятки гражданских лиц погибли от израильских ударов в Рафахе, говорят врачи.

С начала израильского вторжения в октябре 2023 года большинство из 2,2 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома – многие неоднократно. Большинство перемещенных лиц теперь проживает в ветхих палатках, школах или переполненных жилых помещениях.

Израиль охарактеризовал Аль-Маваси как «гуманитарную зону» для эвакуации, но ООН подчеркнула, что этот район небезопасен и не оборудован для приема сотен тысяч перемещенных палестинцев.

«Куда бы вы ни посмотрели утром на западе Рафаха, семьи собирают вещи, — написала в субботу в социальных сетях представитель БАПОР Луиза Уотеридж. — Улицы заметно пустеют».

Согласно данным Министерства здравоохранения Газы, с начала израильского вторжения в Газу 7 октября, погибли 34 971 палестинцев, а 78 641 получили ранения.