Турецкий спортсмен Мете Газоз завоевал золотую медаль в индивидуальной стрельбе из классического лука на чемпионате Европы по стрельбе из лука на открытом воздухе, проходившем в Германии. В финальном поединке Газоз одержал убедительную победу со счетом 6:0 над Хабьяном Малавашичем из Словении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично поздравил нового чемпиона Европы: «От всей души поздравляю нашего национального лучника Мете Газоза, который стал чемпионом Европы по стрельбе из лука на открытом воздухе. Желаю дальнейших успехов Мете Газозу, который добавил к своим олимпийским и мировым чемпионствам также и чемпионство Европы, доставив нам большую гордость».

Триумф Газоза на европейском первенстве стал новым ярким достижением в его блестящей спортивной карьере. Ранее турецкий лучник становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а теперь пополнил свою коллекцию наград престижным континентальным титулом.