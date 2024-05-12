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Турецкий лучник стал лучшим в Европе
Мете Газоз стал чемпионом Европы по стрельбе из классического лука, завоевав золотую медаль на континентальном первенстве в Германии
Турецкий лучник стал лучшим в Европе
Мете Газоз / Фото: АА / Others
12 мая 2024 г.

Турецкий спортсмен Мете Газоз завоевал золотую медаль в индивидуальной стрельбе из классического лука на чемпионате Европы по стрельбе из лука на открытом воздухе, проходившем в Германии. В финальном поединке Газоз одержал убедительную победу со счетом 6:0 над Хабьяном Малавашичем из Словении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично поздравил нового чемпиона Европы: «От всей души поздравляю нашего национального лучника Мете Газоза, который стал чемпионом Европы по стрельбе из лука на открытом воздухе. Желаю дальнейших успехов Мете Газозу, который добавил к своим олимпийским и мировым чемпионствам также и чемпионство Европы, доставив нам большую гордость».

Триумф Газоза на европейском первенстве стал новым ярким достижением в его блестящей спортивной карьере. Ранее турецкий лучник становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а теперь пополнил свою коллекцию наград престижным континентальным титулом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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