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Крупные кадровые перестановки в руководстве РФ
Президент РФ Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны, а Сергея Шойгу — секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева. Ряд ключевых министров сохранят свои посты
Крупные кадровые перестановки в руководстве РФ
Владимир Путин / Фото: Reuters / Others
12 мая 2024 г.

В высших эшелонах власти России произошли масштабные кадровые перемещения. Согласно сообщению в телеграм-канале Совета Федерации, президент Владимир Путин выдвинул кандидатуру Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера правительства, на пост министра обороны.

Одновременно с этим Путин снял с должности секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. Его преемником станет Сергей Шойгу, до этого возглавлявший Министерство обороны.

Несмотря на перестановки, ряд влиятельных фигур сохранят свои нынешние посты. Среди них — глава МВД Владимир Колокольцев, министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков, глава МИД Сергей Лавров и министр юстиции Александр Чуйченко.

Кроме того, никаких изменений не последует для руководителей силовых ведомств: главы СВР Сергея Нарышкина, директора ФСБ Александра Бортникова, руководителя Росгвардии Виктора Золотова, главы ФСО Дмитрия Кочнева и начальника Главного управления спецпрограмм президента Александра Линца. Валерий Герасимов также останется главой Генштаба, изменений пока не предусматривается, сообщил Дмитрий Песков.

Надо отметить, что информация о грядущем уходе Андрея Белоусова с поста первого вице-премьера, который он занимал с 2020 года, поступила накануне, 11 мая.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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