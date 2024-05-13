В воскресенье в Литве прошли выборы главы государства, а также референдум о поправке в Конституцию, которая на текущий момент ограничивает возможность иметь двойное гражданство. По данным первичных итогов, окончательные результаты выборов президента будут определены во втором туре голосования.

На пост президента претендовали восемь кандидатов, включая действующего президента Гитанаса Науседу, бывшего лидера Христианских демократов Игнаса Вегеле, премьер-министра Ингриду Шимоните и бывшего председателя Конституционного суда Дайнюса Жалимаса.

Чтобы победить в первом туре, кандидату необходимо было получить более 50% голосов избирателей. Поскольку никому не удалось достичь этой отметки, через две недели состоится второй тур, где действующий президент Гитанас Науседа, согласно предварительным результатам получивший 46,3% голосов, сойдется с премьером Ингридой Шимоните, которая набрала 16,9% голосов.

На референдуме литовские граждане рассматривают вопрос об изменении 12-й статьи Конституции, которая в настоящее время ограничивает возможность иметь двойное гражданство, за исключением редких исключений. Предложенная поправка предусматривает отмену этого ограничения, что позволит литовцам сохранять свое гражданство при приобретении паспорта другой страны.

Явка избирателей на референдуме достигла 59%, что является наивысшим показателем с 1997 года. Для того чтобы поправка была принята, за нее должно проголосовать большинство граждан, имеющих право голоса.

Основной темой дебатов перед выборами стала угроза со стороны России. Как сообщает Reuters, Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните признались, что хранят запасы продуктов дома в случае военного конфликта. Вопрос безопасности в связи с Россией объединил всех кандидатов, несмотря на различия в подходах к противодействию этой угрозе. При этом Литва продолжает оставаться одним из ключевых поддерживающих Украину государств в ее противостоянии с РФ.