В Ереване сегодня был задержан 151 человек за участие в протестах против делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщает МВД Армении.

Акции неповиновения начались утром. Представитель пресс-службы МВД Армении уточнил, что задержанные были доставлены в полицейские участки за нарушение по статье 182 КоАП, касающейся неподчинения полиции. После оформления соответствующих протоколов задержанных планируется отпустить.

Ранее на проходящем в Ереване митинге глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян выдвинул ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну с требованием уйти в отставку в течение часа.

«Никол Пашинян — у вас есть 1 час на то, чтобы подать в отставку», — заявил Галстанян, добавив, что готов в течение этого времени встретиться с премьером и обсудить условия его ухода. По словам архиепископа, у Пашиняна «больше нет власти в Армении». Он обвинил правительство в «полном провале» управления страной, «развале системы безопасности» и посягательстве «на основы национальной идентичности» с начала пребывания у власти.

По истечении установленного срока ультиматума Галстанян сообщил о дальнейших шагах движения, которые «приведут к отставке» премьер-министра Никола Пашиняна.

Правящая партия «Гражданский договор» отреагировала на ультиматумы архиепископа Баграта. «Наш ответ Баграту. Избранный премьер-министр Республики Армения — Никол Пашинян. Да здравствует демократическая и суверенная Республика Армения», — говорится в сообщении секретаря фракции «Гражданский договор» Артура Оганесяна.

Процесс делимитации границы начался 22 апреля. В рамках определения границ Армения передала Азербайджану четыре села в Газахском районе, которые принадлежали Азербайджанской ССР до 1990-х годов. Протокол с утвержденными линиями границы планируется подписать до 15 мая.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на демаркированных участках границы будут размещены пограничные войска по соглашению с Азербайджаном.