В 2017 году Испания погрузилась в свой худший политический кризис за последние десятилетия, когда сепаратистские партии Каталонии захотели вывести регион из состава Испании. Их кампания не привела к каким-либо изменениям на карте: Каталония осталась в составе королевства на правах автономии.

Теперь же сепаратисты из партии «Вместе» рискуют потерять власть в Каталонии по итогам региональных выборов, на которых лидирует Социалистическая партия Испании.

Все четыре партии, выступающие за независимость региона, получили в общей сложности 61 место. Это меньше ключевого показателя в 68 мест, необходимых для большинства в палате.

Социалисты во главе с бывшим министром здравоохранения Сальвадором Иллой показали свой лучший результат с 1990-х годов на выборах в Каталонии, получив 42 места по сравнению с 33 в 2021 году.

«Каталония решила открыть новую эру. Каталонские избиратели решили, что Социалистическая партия возглавит эту новую эру, и я намерен стать следующим президентом Каталонии», — подчеркнул Илла.

Спокойный тон 58-летнего политика и сосредоточенность на социальных вопросах убедили многих избирателей в том, что пришло время перемен после многих лет, когда сепаратисты настаивали на разрыве вековых связей с остальной частью Испании.

Премьер Педро Санчес поздравил Иллу с «историческим результатом». Теперь социалистам нужно заручиться поддержкой других партий, чтобы поставить Иллу во главе правительства. Самое сложное — переманить часть партий из сепаратистского лагеря для формирования кабинета.

Независимо от этих переговоров, укрепление социалистов должно стать хорошим предзнаменованием для премьер-министра Педро Санчеса перед выборами в Европейский парламент в следующем месяце.

Сепаратисты удерживали региональное правительство в Барселоне с 2012 года и побеждали на четырех региональных выборах подряд. Но опросы и общенациональные выборы показали, что поддержка отделения сократилась.

Это произошло после того, как сепаратисты в 2017 году предприняли незаконную попытку отделения региона, в результате которой сотни предприятий и крупные банки покинули Каталонию. Увидев, чем обернулась эта кампания, жители региона выбрали жизнь на правах автономии в составе Испании.