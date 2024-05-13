Кувейт сформировал новый кабинет министров во главе с шейхом Ахмадом Абдуллой Аль-Сабахом после политического коллапса в стране.

10 мая эмир Мишаль Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах распустил парламент на неопределенный срок после длительного периода пререканий между правительством и избранным парламентом, а также приостановил действие некоторых статей Конституции страны. Это уже второй раз за год, когда эмир распустил парламент.

Отправленный в отставку премьер-министр шейх Мухаммад Сабах аль-Салем аль-Сабах отказался вновь занимать этот пост из-за продолжающейся напряженности между правительством и Нацсобранием, состоящим из 50 членов.

В новом кабинете свои посты сохранили ключевые министры — нефти, финансов и иностранных дел. Новым премьером стал шейх Ахмад — племянник эмира.

Монарх также приостановил действие некоторых статей Конституции, в том числе тех, которые гласят, что новый парламент должен быть избран в течение двух месяцев после роспуска и что законы должны быть одобрены парламентом и эмиром.

Статьи приостановили максимум на четыре года. В течение этого времени, как уточняется в указе эмира, будут изучены все аспекты демократического процесса.

Как сообщило государственное телевидение Кувейта, полномочия Национального собрания взяли на себя эмир и кабмин страны. Изменения в Конституции дают эмиру Аль-Сабаху полный контроль над законодательной ветвью власти страны.

Законодательный орган Кувейта имеет большее влияние, чем аналогичные органы в других монархиях Персидского залива, а политический тупик на протяжении десятилетий приводил к перестановкам в кабинете министров и роспуску парламента.

На последних выборах в начале апреля в Нацсобрании большинство мест получила исламистская оппозиция Кувейта, которая находится в постоянных контрах с правительством и правящим кланом страны.

Шейх Мишаль вступил в должность эмира в декабре после смерти своего предшественника и сводного брата шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха.