Палестина заслуживает того, чтобы быть полноправным членом ООН и чтобы к ней относились как к равному члену международного сообщества. Об этом на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил постоянный представитель Турции при организации Ахмет Йылдыз.

Дипломат отметил, что принятие 10 мая резолюции Генеральной Ассамблеи со 143 голосами «за» признание права палестинцев на членство в организации демонстрирует поддержку международного сообщества этому шагу и расхождение между мнением Совета Безопасности ООН и общим мнением государств.

«Принятие резолюции не только является важной вехой на пути Палестины к государственности. Оно также демонстрирует растущее расхождение между мнением Совета Безопасности ООН и международного сообщества», — сказал он.

Йылдыз обратил внимание на серьезную ситуацию в Газе и на Западном берегу, где, по его словам, «палестинский народ подвергается беспринципному преследованию без какого-либо уважения к международному праву». Он упомянул о массовых захоронениях в Газе и политических атаках на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) и подчеркнул ухудшение гуманитарной ситуации в эксклаве.

«На наших глазах в Газе происходят грубейшие нарушения Устава ООН», — заявил Йылдыз и призвал Совбез ООН принять срочные меры для установления мира, включая прекращение огня и предоставление гуманитарной помощи.