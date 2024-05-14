Бывший директор ФСБ и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назначен помощником президента России Владимира Путина. Алексей Дюмин, ранее возглавлявший Тульскую область, также получил должность помощника президента.

Кроме них, помощниками президента назначены бывший министр образования Андрей Фурсенко и экс-глава Минкультуры Владимир Мединский.

В администрации президента РФ также произошли изменения. Максим Орешкин, ранее занимавший должность помощника Путина, назначен заместителем руководителя администрации. Пост главы администрации Путина вновь занял Антон Вайно.

Госдума на пленарном заседании в понедельник утвердила предложенные главой российского правительства Михаилом Мишустиным кандидатуры вице-премьеров нового кабинета министров. Состав кабинета Мишустина по сравнению с предыдущим правительством изменился незначительно.

Ранее Путин предложил назначить нового министра обороны вместо действующего главы ведомства Сергея Шойгу. На эту должность президент предложил Совету Федерации бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Сергей Шойгу будет назначен секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева и станет заместителем Путина в комиссии по военно-промышленному комплексу.

Владимир Путин предложил Совету Федерации оставить Сергея Лаврова во главе Министерства иностранных дел, Владимира Колокольцева во главе МВД, Александра Куренкова — главой МЧС, Константина Чуйченко — главой Минюста, Александра Бортникова — главой ФСБ, Дмитрия Кочнева — ФСО, Сергея Нарышкина — СВР, Виктора Золотова — Росгвардии.

Главой Счетной палаты станет заместитель руководителя контрольного управления Администрации президента Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука.

Всего в новом правительстве, как и в прежнем, будет 21 министерство, следует из указа президента, опубликованного 11 мая.