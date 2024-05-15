Украина оказалась не в состоянии оперативно справиться с российскими атаками по энергосистеме 14 мая, это привело к веерным отключениям электроэнергии, сообщило государственное предприятие «Укрэнерго».

Начиная с марта Россия практически ежедневно наносит массированные удары по энергетическим объектам Украины, причинив ущерб на сумму более $1 млрд.

В апреле российские атаки вывели из строя ключевые станции в Харьковской и Киевской областях, включая крупнейшую ТЭЦ, питавшую Киев и весь столичный регион. Эти удары вынудили Украину запросить европейской помощи, а также начать импортировать электроэнергию из соседних стран для поддержания хотя бы наиболее критически важных объектов страны.

«С 21:00 до 24:00 (18:00–21:00 по Гринвичу) «Укрэнерго» вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины», — говорится в заявлении компании от 14 мая.

«Причина этого — значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских ударов и увеличение потребления из-за похолодания», — отметили в учреждении. В Украине наступила не свойственная маю холодная погода, которая привела к росту потребления электроэнергии по всей стране, особенно на востоке и в Киеве.

Данных о том, насколько серьезными были отключения электроэнергии по всей стране, пока нет. В киевской администрации сообщили, что в городе было отключено 10% домохозяйств. В Львове в кромешной темноте оказался весь центр города, где ради экономии отключили все уличные фонари.

«Укрэнерго» заявило, что поставки электроэнергии предприятиям будут нормированы в течение недели, выйти из критического момента получится уже к 15 мая.

Министерство энергетики страны 15 мая отметило, что российские атаки и не по сезону холодная погода вызвали «значительный дефицит мощности» в энергосистеме Украины. По сообщению ведомства, Украина получила экстренную поставку электроэнергии из соседних Польши, Румынии и Словакии. Также министерство попросило украинцев сократить использование энергоемких приборов в часы пик вечером.