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Узбекистан сосредоточится на IT
В отдаленных районах Узбекистана появятся IT-городки для бесплатной подготовки специалистов
Узбекистан сосредоточится на IT
В отдаленных районах Узбекистана появятся IT-городки / Photo: Reuters
15 мая 2024 г.

В 15 отдаленных районах Узбекистана будут созданы IT-городки. Об этом президенту республики Шавкату Мирзиёеву доложили в ходе обсуждения развития IT-сектора, сообщается на официальном сайте главы Узбекистана.

Решение принято из-за того, что основная доля IT-услуг и экспорта сосредоточена в Ташкенте, где проживают 80% специалистов отрасли, и необходимо развивать эту сферу в других регионах страны.

Планируется, что ежегодно в этих городках бесплатно будут обучаться современным профессиям и иностранным языкам около 10 тыс. молодых людей. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что городки должны иметь удобное для молодежи расположение, а к обучению следует привлекать высококвалифицированных преподавателей.

В ходе доклада отмечалось, что IT-сектор в стране показывает высокую динамику развития: растет количество специалистов и оказываемых услуг. За последние семь лет количество IT-компаний выросло со 147 почти до 2 тыс., в которых работают 30 тыс. человек. Более 70 тыс. молодых людей занимаются IT самостоятельно. Только за первые четыре месяца текущего года объем услуг в сфере увеличился на 20%, экспорт составил $200 млн, создано 5 тыс. рабочих мест.

Президенту также доложили о планах развития IT-сферы, включающих проведение конкурса по линии IT-парка с призовым фондом до 1 млрд сумов ($78 тыс.) для поддержки стартапов.

Также ведется работа по созданию и применению решений на основе ИИ, включая систему My ID для биометрической идентификации, к которой уже подключены 28 банков и 5 государственных организаций. Зарегистрировались более 8,2 млн пользователей. Разрабатывается голосовой помощник на узбекском языке — Muxlisa, который будет внедрен в различные современные технические устройства.

Кроме того, создается Единая платформа коммунальных услуг, позволяющая потребителям оплачивать услуги восьми коммунальных организаций и собирать данные от более чем 14 ведомств.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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