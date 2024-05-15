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Эмине Эрдоган: Требуем немедленного прекращения огня в Газе
Первая леди Турции призвала международное сообщество к немедленному прекращению огня в Газе
Эмине Эрдоган: Требуем немедленного прекращения огня в Газе
Первая леди Турции Эмине Эрдоган / Others
15 мая 2024 г.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган выступила с заявлением в социальной сети X, призвав лидеров и представителей стран всего мира объединить усилия для поддержки Палестины. Она отметила, что на саммите «Единое сердце для Палестины» в Стамбуле голоса супруг международных лидеров и представителей стран слились воедино.

Эмине Эрдоган призвала международное сообщество сделать все для прекращения огня в Газе и обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Первая леди подчеркнула необходимость активных действий со стороны мирового сообщества.

«Просим всех людей с совестью поддержать наш глобальный призыв», — написала Эрдоган, сопровождая свой пост хештегом в поддержку Палестины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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