США и Япония совместно разрабатывают перехватчик для гиперзвуковых ракет, планируя завершить проект в течение десяти лет. Контракт на более чем 3 млрд долларов был подписан странами в среду.

Идея проекта была впервые озвучена в августе на встрече лидеров США, Японии и Южной Кореи в Кэмп-Дэвиде.

«В последние годы Япония значительно продвинулась в области ракетных технологий, таких как гиперзвуковое оружие. Совершенствование систем их перехвата стало первоочередной задачей», — говорится в заявлении японского министерства обороны о совместной разработке перехватчика.

Для реализации проекта правительство Японии выделило 75 млрд иен (около 480 млн долларов) в бюджете на 2024 год. Гиперзвуковые ракеты, летящие со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, и движущиеся по непредсказуемым траекториям, представляют значительную сложность для перехвата.

Эти 75 млрд иен входят в рекордный оборонный бюджет Японии, составляющий 7,95 трлн иен, который был утвержден в прошлом году на фоне усиливающейся напряженности с Китаем и Северной Кореей. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении удвоить оборонные расходы до уровня НАТО — 2% ВВП к 2027 году.

В апреле лидеры США и Японии Джо Байден и Фумио Кисида встретились на саммите в Вашингтоне, посвященном угрозе со стороны Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны договорились о самом значительном укреплении обороны: США, Япония и Австралия впервые создадут единую «систему авиации, ракет и обороны».

Премьер Кисида заявил, что союзники предпринимают значительные шаги, чтобы вооруженные силы могли «работать вместе плавно и эффективно». Политик отметил, что договорился с Байденом «продолжать реагировать на вызовы, связанные с Китаем». Союзники будут «решительно защищать и укреплять» то, что Кисида назвал свободным и открытым Индо-Тихоокеанским регионом.