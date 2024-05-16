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Взлет и падение Белгородчины
За время войны в Украине приграничная Белгородская область РФ стала лидером по оттоку населения. До войны регион был одним из самых привлекательных в стране
Взлет и падение Белгородчины
Белгород / Others
16 мая 2024 г.

За период горячей фазы российско-украинской войны, начавшейся в феврале 2022 года, Белгородская область РФ стала лидирующим регионом по оттоку населения. До российского вторжения в Украину приток населения в область был выше, чем у Москвы — Белгородчина ежегодно привлекала порядка 50 тыс. новых жителей, согласно Росстату.

Уже в первые месяцы войны государственным статистическим агентством было зафиксировано, что регион покинуло на 11 тыс. человек больше, чем приехало. При этом статистика способна отразить лишь те случаи смены жительства, которые зарегистрированы официально.

В минувшем году многие уезжали в режиме эвакуации. Например, из 26 тыс. жителей Грайворонского района Белгородской области, расположенного вблизи границы с Украиной, на прежнем месте жительства остались лишь 1,5 тыс.

По словам региональных властей, пункты временного размещения за пределами области приняли 3,5 тыс. детей и около тысячи совершеннолетних.

По информации Федеральной налоговой службы РФ (ФНС), число занятых в малом бизнесе в области сократилось на 2 тыс. человек. Однако из-за распространения неофициальной занятости статистика налогового органа может не отражать масштабы тенденции адекватно.

Приграничная Белгородская область оказалась самым пострадавшим регионом России после начала войны из-за регулярных обстрелов ВСУ. По подсчетам издания Fonar.tv, с начала вооруженного конфликта регионе жертвами обстрелов стал 141 человек. По данным местных властей, в приграничных районах области от обстрелов пострадало более 7 тыс. частных домов и квартир.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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