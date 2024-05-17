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Взрыв в Санкт-Петербурге
Взрыв неезвестного происхождения произошел на территории военной Академии связи им. Буденного. От 7 до 8 военнослужащих ранены
Взрыв в Санкт-Петербурге
Скриншот / Others
17 мая 2024 г.

В Санкт-Петербурге на территории военной академии прогремел взрыв. Телеграм-каналы и СМИ сообщали об атаке БПЛА. Власти позже сообщили, что речь не идет нападении беспилотников.

По словам пресс-службы военного Ленинградского военного округа, на хозяйственной территории учебного заведения «произвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны».

В ведомстве сообщили также о 7 пострадавших — все они военнослужащие и доставлены в медучреждения. СМИ сообщали о 8 пострадавших: 2 тяжело ранены, а один из них — в реанимации.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что происшествии не носит террористического характера.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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