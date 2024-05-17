В Санкт-Петербурге на территории военной академии прогремел взрыв. Телеграм-каналы и СМИ сообщали об атаке БПЛА. Власти позже сообщили, что речь не идет нападении беспилотников.

По словам пресс-службы военного Ленинградского военного округа, на хозяйственной территории учебного заведения «произвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны».

В ведомстве сообщили также о 7 пострадавших — все они военнослужащие и доставлены в медучреждения. СМИ сообщали о 8 пострадавших: 2 тяжело ранены, а один из них — в реанимации.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что происшествии не носит террористического характера.