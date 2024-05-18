В субботу, 19 мая, израильские войска и танки продвинулись в густонаселенные районы северной части сектора Газа. Медики и жители сообщили о десятках погибших и раненых палестинцев. Израильские силы также заняли часть территории в южном городе Рафах у границы с Египтом, где нашли убежище тысячи перемещенных лиц. Действия Израиля по расширению боевых действий уже стали причиной тревоги в Каире и Вашингтоне.

На фоне обострения военных действий в Газе обнажились трещины в израильском правительстве. Член военного кабинета и лидер партии «Ха-махане ха-мамлахти» Бени Ганц пригрозил уйти в отставку, если к 8 июня не будет сформирован план действий, включающий послевоенное управление Газой. Ганц предложил создание временной гражданской администрации для Газы под эгидой США, Европы, арабских стран и палестинцев, в то время как за Израилем останется контроль над безопасностью.

«Если мои ожидания не оправдаются, я выведу свою центристскую партию из чрезвычайной коалиции Нетаньяху», — пригрозил Ганц. Согласно опросам общественного мнения, центрист Ганц, высокопоставленный генерал в отставке, является самым серьезным политическим соперником Нетаньяху.

Ранее министр обороны Йоав Галлант также раскритиковал отсутствие ясной стратегии со стороны премьер-министра Нетаньяху относительно ситуации в секторе Газа. Галант отверг идею создания военного управления в эксклаве, чем вызвал раскол в кабинете министров.

Если премьер-министр пойдет на уступки центристам, он рискует разозлить радикальных партнеров по коалиции, которые призывают к оккупации и заселению Газы. Потеря их поддержки может привести к свержению Нетаньяху, который до войны не смог привлечь центристские силы из-за судебного процесса по обвинениям в коррупции. Нетаньяху эти обвинения отрицает.

«Личные и политические соображения начали проникать в святая святых национальной безопасности Израиля, — сказал Ганц на пресс-конференции. — Небольшое меньшинство захватило штурвал израильского корабля и ведет его к рифам».

Израильская армия заявила, что ее силы продолжают операции по всему сектору Газа, включая Джабалию и Рафах, проводя «точечные операции» в палестинском эксклаве. По сообщениям армейской группировки, ВВС Израиля за последние сутки нанесли удары по более чем 70 целям.

Также стало известно, что израильские танки вклинились в восточные пригороды Рафаха, где и вступили в столкновения с бойцами сил сопротивления. Всю ночь продолжались авиаудары и обстрелы города, где нашли убежище сотни тысяч перемещенных палестинцев. По данным ООН, почти 800 000 палестинцев покинули город после начала израильской наземной операции в Рафахе 6 мая.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с начала конфликта 7 октября погибло более 35 386 палестинцев. Израиль утверждает, что должен захватить Рафах, чтобы «ликвидировать ХАМАС» и «обеспечить безопасность страны».