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Стрельба в американской школе
Перед выпускным в старшей школе в городе Кейп-Джирардо, штат Миссури США, преступник открыл огонь по толпе людей
Стрельба в американской школе
Во время выпускной церемонии в Канзасе произошла стрельба / Others
20 мая 2024 г.

Во время выпускной церемонии в Канзасе произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранения. Один из пострадавших получил медицинскую помощь на месте происшествия.

Стрельба произошла в воскресенье в Show Me Center в Кейп-Джирардо, штат Миссури.

Выпускной предназначался для студентов Cape Central High School.

По сообщению школьных властей, ни один из студентов или сотрудников школы не пострадал. Выпускная церемония будет перенесена на более поздний срок.

Один из присутствующих поделился кадрами с места происшествия, на которых слышно, как голос по громкоговорителю просит людей «успокоиться».

Этот же свидетель сообщил, что при выходе из арены видел, как офицеры задержали по меньшей мере двух человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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