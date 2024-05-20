Король Саудовской Аравии Салман заболел воспалением легких и будет проходить лечение во дворце ас-Салам в Джидде, сообщает государственное информагентство королевства.

88-летний король будет получать лечение антибиотиками до тех пор, пока воспаление не спадет, отмечает издание. Из-за проблем со здоровьем короля наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, фактический лидер государства, отложил визит в Японию, который должен был начаться в понедельник. Об этом сообщил главный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

Во время поездки, запланированной на 20–23 мая, принц должен был встретиться с японским императором Нарухито и премьер-министром Фумио Кисидой.

19 мая король Салман прошел медицинское обследование в клинике дворца ас-Салам из-за «высокой температуры и боли в суставах». Король Салман, хранитель самых святых мест ислама, взошел на трон в 2015 году. До этого более 2,5 лет он провел в качестве наследного принца и заместителя премьер-министра. Его болезнь проявилась как раз в тот момент, когда наследный принц встретился с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном для переговоров о стратегическом соглашении между Вашингтоном и Эр-Риядом.

По данным американских СМИ, США хотят заключить с Саудовской Аравией объемное соглашение в сфере безопасности, которое будет включать сделки в сфере продажи оружия, а также поставку саудитам ядерных технологий для развития мирного атома. Кроме того, администрация Байдена хотела заключить дипломатическое соглашение между Эр-Риядом и Тель-Авивом о признании Израиля.

Однако Саудовская Аравия отказывается заключать сделку до тех пор, пока со стороны США и Израиля не будут гарантии о создании Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно отвергал любую возможность создания палестинского государства, мотивируя это тем, что якобы этот шаг угрожает безопасности Израиля.