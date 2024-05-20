Всеобщая мобилизация в РФ начнется после объявления Москвой войны Украине. В этом случае также будут отменены «отсрочки», связанные с количеством детей в семье. Об этом сообщил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«У нас была частичная мобилизация (21 сентября 2022 года). А вообще мобилизация [полная] — это война. И там уже не будут смотреть на количество детей. Там нужны военно-обученные мобилизационные ресурсы, в том числе и те, кто недавно стали гражданами России, — из Средней Азии, Казахстана. У них точно больше трех детей», — заявил Cоболев в интервью российскому изданию Ura.ru.

Он пояснил, что именно по этой причине его парламентский комитет рекомендовал не рассматривать законопроект об отсрочке военной службы для многодетных отцов.

«Поэтому мобилизация в случае войны — это мобилизация. Никаких отсрочек тут быть не может. Иначе мы значительно уменьшим свой мобилизационный ресурс и воевать будет некому», — заключил чиновник.

Соболев отметил при этом, что бронь от всеобщей мобилизации коснется работников ВПК и предприятий, ответственных за «продовольственную безопасность».

«Там будут только те, кто нужен в тылу для производства прежде всего военной техники, для поддержания на должном уровне нашей промышленности, танкостроительной, электронной, и для обеспечения продовольственной безопасности. Они будут, безусловно, освобождены», — сказал Соболев.

Об отсутствии планов проводить очередную мобилизацию заявил на прошлой неделе новый министр обороны РФ Андрей Белоусов. Он упомянул проблемы с комплектованием в армии, однако подчеркнул, что ведомство будет решать их иными мерами, в частности, набором контрактников. Первая в истории РФ мобилизация состоялась в сентябре 2022 года после ряда неудач на украинском фронте. Тогда под волну «частичной мобилизации» попали около 300 тыс. россиян.