Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что с 8 декабря 2024 года в Сирию добровольно вернулись 474 018 сирийских граждан.
В заявлении, опубликованном в социальной сети NSocial, Ерликая подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать сирийских беженцев на этапе добровольного возвращения.
Он отметил, что после событий, произошедших в Сирии в декабре прошлого года, процесс возвращения ускорился.
«С 8 декабря 2024 года на родину вернулись 474 018 наших сирийских братьев. Общее число сирийцев, добровольно вернувшихся с 2016 года, достигло 1 213 620 человек», — сказал министр.
По его словам, управление миграционными процессами осуществляется под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана и является «примером для всего мира» благодаря историческому опыту Турции, гуманному подходу и рациональному взгляду на проблему.
Ерликая добавил, что процессы добровольного возвращения проводятся с особой тщательностью под координацией Управления по миграции.