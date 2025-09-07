ПОЛИТИКА
Сирийцы возвращаются домой
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что с декабря 2024 года в Сирию добровольно вернулись 474 тыс. сирийцев
С 2016 года в Сирию из Турции вернулись более 1,2 млн сирийцев / AA
7 сентября 2025 г.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что с 8 декабря 2024 года в Сирию добровольно вернулись 474 018 сирийских граждан. 

В заявлении, опубликованном в социальной сети NSocial, Ерликая подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать сирийских беженцев на этапе добровольного возвращения. 

Он отметил, что после событий, произошедших в Сирии в декабре прошлого года, процесс возвращения ускорился. 

«С 8 декабря 2024 года на родину вернулись 474 018 наших сирийских братьев. Общее число сирийцев, добровольно вернувшихся с 2016 года, достигло 1 213 620 человек», — сказал министр. 

По его словам, управление миграционными процессами осуществляется под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана и является «примером для всего мира» благодаря историческому опыту Турции, гуманному подходу и рациональному взгляду на проблему. 

Ерликая добавил, что процессы добровольного возвращения проводятся с особой тщательностью под координацией Управления по миграции. 

 

