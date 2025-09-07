Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что с 8 декабря 2024 года в Сирию добровольно вернулись 474 018 сирийских граждан.

В заявлении, опубликованном в социальной сети NSocial, Ерликая подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать сирийских беженцев на этапе добровольного возвращения.

Он отметил, что после событий, произошедших в Сирии в декабре прошлого года, процесс возвращения ускорился.

«С 8 декабря 2024 года на родину вернулись 474 018 наших сирийских братьев. Общее число сирийцев, добровольно вернувшихся с 2016 года, достигло 1 213 620 человек», — сказал министр.