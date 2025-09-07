Министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность новых санкций против России в координации с Европой.
По его словам, экономическое давление может заставить Москву «сесть за стол переговоров». Он отметил, что в вопросе санкций Европа должна следовать за США.
Вашингтон уже ввел дополнительные пошлины против индийских товаров. Причиной стала закупка Нью-Дели российской нефти. Новый тариф составил 25%, общий уровень пошлин вырос до 50%.
Несмотря на ожидания, Индия не отказалась от сотрудничества с Москвой. Министр финансов Нирмала Ситхараман подчеркнула, что расходы на нефть остаются высокой статьей бюджета, и страна будет выбирать поставщиков, исходя из собственных интересов.
По данным Bild и Reuters, 4 сентября президент США Дональд Трамп в беседе с европейскими лидерами потребовал от них отказаться от закупки российской нефти.
Как писал Bild, присутствовавший на встрече спецпосланник Трампа Стив Уиткофф обвинил Европу в том, что она получает российскую нефть через Индию. По информации Reuters, Вашингтон также настаивал на давлении на Пекин.
Издание The Wall Street Journal сообщало, что по итогам этих переговоров Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых американских санкций против Москвы.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией являются «незаконными угрозами». По его словам, Москва считает санкции нелегитимными и требует их отмены.