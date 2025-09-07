Министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность новых санкций против России в координации с Европой.

По его словам, экономическое давление может заставить Москву «сесть за стол переговоров». Он отметил, что в вопросе санкций Европа должна следовать за США.

Вашингтон уже ввел дополнительные пошлины против индийских товаров. Причиной стала закупка Нью-Дели российской нефти. Новый тариф составил 25%, общий уровень пошлин вырос до 50%.

Несмотря на ожидания, Индия не отказалась от сотрудничества с Москвой. Министр финансов Нирмала Ситхараман подчеркнула, что расходы на нефть остаются высокой статьей бюджета, и страна будет выбирать поставщиков, исходя из собственных интересов.