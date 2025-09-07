С 1 ноября Госдепартамент США изменит порядок собеседований для иммиграционных виз. Теперь заявители должны проходить интервью только в консульстве по месту проживания или в стране гражданства.

Исключения будут редкими и касаться лишь гуманитарных и медицинских случаев. Новые правила затронут все категории виз, включая семейные, рабочие и лотерею «Грин-кард».

На фоне этих изменений Служба гражданства и иммиграции США (USCIS), ранее занимавшаяся в основном документами на гражданство, грин-картами и гуманитарными программами, получила полномочия правоохранительного органа.

Согласно решению главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, USCIS сможет нанимать вооруженных «специальных агентов», проводить аресты, расследования и ускоренные депортации.

Крупнейший инцидент произошел в штате Джорджия: федеральные агенты задержали 475 рабочих на стройке аккумуляторного завода Hyundai-LG в городе Эллабелл.