ПОЛИТИКА
США ужесточают миграционную политику
Администрация президента Дональда Трампа объявила о серии жестких мер в сфере миграции
США ужесточают миграционную политику
США ужесточают миграционную политику / Reuters
7 сентября 2025 г.

С 1 ноября Госдепартамент США изменит порядок собеседований для иммиграционных виз. Теперь заявители должны проходить интервью только в консульстве по месту проживания или в стране гражданства.

Исключения будут редкими и касаться лишь гуманитарных и медицинских случаев. Новые правила затронут все категории виз, включая семейные, рабочие и лотерею «Грин-кард».

На фоне этих изменений Служба гражданства и иммиграции США (USCIS), ранее занимавшаяся в основном документами на гражданство, грин-картами и гуманитарными программами, получила полномочия правоохранительного органа.

Согласно решению главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, USCIS сможет нанимать вооруженных «специальных агентов», проводить аресты, расследования и ускоренные депортации.

Крупнейший инцидент произошел в штате Джорджия: федеральные агенты задержали 475 рабочих на стройке аккумуляторного завода Hyundai-LG в городе Эллабелл.

Читайте также

Большинство задержанных оказались гражданами Южной Кореи. Это крупнейший иммиграционный рейд на одном объекте в истории США. Аресты вызвали дипломатическую обеспокоенность в Сеуле: всего несколько дней назад Южная Корея пообещала вложить в экономику США $150 млрд.

Администрация Трампа также объявила о прекращении действия программы временной защиты (TPS) для почти 270 тыс. граждан Венесуэлы, которая была введена в 2021 году.

Статус и разрешения на работу прекратят действовать 10 сентября 2025 года, если решение не будет оспорено в суде. Власти призвали мигрантов покинуть страну добровольно, предлагая через приложение пограничной службы бесплатный перелет и выплату $1000.

Для сокращения рекордного числа нерассмотренных дел — более 3,5 млн — Пентагон направит до 600 военных юристов в иммиграционные суды. Они будут работать по 179-дневным контрактам, которые могут продлеваться.

По оценкам экспертов, это фактически удвоит число судей, но может подорвать гарантии справедливого процесса, так как военные юристы не имеют опыта в миграционном праве.

