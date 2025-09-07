С 1 ноября Госдепартамент США изменит порядок собеседований для иммиграционных виз. Теперь заявители должны проходить интервью только в консульстве по месту проживания или в стране гражданства.
Исключения будут редкими и касаться лишь гуманитарных и медицинских случаев. Новые правила затронут все категории виз, включая семейные, рабочие и лотерею «Грин-кард».
На фоне этих изменений Служба гражданства и иммиграции США (USCIS), ранее занимавшаяся в основном документами на гражданство, грин-картами и гуманитарными программами, получила полномочия правоохранительного органа.
Согласно решению главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, USCIS сможет нанимать вооруженных «специальных агентов», проводить аресты, расследования и ускоренные депортации.
Крупнейший инцидент произошел в штате Джорджия: федеральные агенты задержали 475 рабочих на стройке аккумуляторного завода Hyundai-LG в городе Эллабелл.
Большинство задержанных оказались гражданами Южной Кореи. Это крупнейший иммиграционный рейд на одном объекте в истории США. Аресты вызвали дипломатическую обеспокоенность в Сеуле: всего несколько дней назад Южная Корея пообещала вложить в экономику США $150 млрд.
Администрация Трампа также объявила о прекращении действия программы временной защиты (TPS) для почти 270 тыс. граждан Венесуэлы, которая была введена в 2021 году.
Статус и разрешения на работу прекратят действовать 10 сентября 2025 года, если решение не будет оспорено в суде. Власти призвали мигрантов покинуть страну добровольно, предлагая через приложение пограничной службы бесплатный перелет и выплату $1000.
Для сокращения рекордного числа нерассмотренных дел — более 3,5 млн — Пентагон направит до 600 военных юристов в иммиграционные суды. Они будут работать по 179-дневным контрактам, которые могут продлеваться.
По оценкам экспертов, это фактически удвоит число судей, но может подорвать гарантии справедливого процесса, так как военные юристы не имеют опыта в миграционном праве.