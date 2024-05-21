Франция поддержала решение Международного уголовного суда (МУС) о запросе ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в военных преступлениях. Об этом заявили во французском Министерстве иностранных дел.

«Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью во всех ситуациях», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном в понедельник.

«Что касается Израиля, то решение о выдаче этих ордеров будет принимать палата предварительного производства суда после изучения доказательств, представленных прокурором», — добавили в ведомстве.

В понедельник прокурор МУС Карим Хан заявил, что он запросил ордера на арест Нетаньяху, главы его обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАС.

В то же время президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен резко раскритиковали этот шаг МУС, а спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон призвал ввести жесткие санкции против сотрудников МУС.

О поддержке решения МУС также заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, напомнив, что все европейские участники МУС будут обязаны следовать решению международного юридического органа.