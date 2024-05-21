По подсчетам Института Петерсона, беднейшие американцы пострадают больше всего, если республиканец Дональд Трамп победит на выборах и повысит тарифы, как и обещал.

По данным экспертов института, экономическая политика Трампа, в частности, его планы ввести тарифы на весь импорт в США, непропорционально сильно ударит по беднейшим семьям Америки. Они заплатят большую часть бремени в размере $500 млрд в год, предупреждают экономисты.

Трамп ранее заявил, что введет 10% тариф на весь импорт в США и 60% налог на все товары, поступающие из Китая. Тарифы будут финансировать его планы по продлению ряда налоговых льгот, которые он ввел во время президентства в 2017 году.

В исследовании также говорится, что обе меры из программы Трампа представляют собой «резко регрессивные изменения в налоговой политике, смещающие налоговое бремя с состоятельных слоев общества на менее обеспеченные».

Рост существующих тарифов плюс планы Трампа по тарифам на второй срок затронут как минимум 1,8% Американского ВВП, предупреждают эксперты. При этом оценка не учитывает дальнейший ущерб от ответных мер торговых партнеров Америки и другие побочные эффекты, такие как потеря конкурентоспособности.

«Этот расчет подразумевает, что издержки от предложенных Трампом новых тарифов будут почти в пять раз больше, чем издержки от тарифных шоков Трампа в конце 2019 года», — говорится в статье.

Средний удар по домохозяйству со средним доходом составит $1700 в год. Самые бедные 50% домохозяйств, которые, как правило, тратят большую часть своих доходов и не имеют сбережений, увидят, что их располагаемый доход сократится в среднем на 3,5%.

Торговые тарифы, особенно против Пекина, были одним из экономических признаков первого срока пребывания Трампа у власти. Президент Джо Байден решил не отменять эти тарифы после прихода к власти в 2021 году.

Более того, на прошлой неделе Байден обнародовал дополнительные тарифы на импорт китайских экологически чистых технологий, включая 100% тариф на китайские электромобили. Администрация утверждает, что производственные субсидии Пекина рискуют вызвать глобальный переизбыток предложения в сфере автомобилестроения, который вытеснит американские компании из бизнеса.