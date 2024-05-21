Депутат Государственной думы РФ от партии КПРФ Михаил Матвеев выступил с законодательной инициативой — он разработал обновленную версию закона о национальных культурных автономиях. Согласно предложению, национальные диаспоры внутри России следует приравнять к «иностранным агентам».

Кроме того, поправки запретят финансирование культурно-этнических объединений из-за рубежа.

«В случае взаимодействия объединений, относящихся к этническим общностям, имеющим за рубежом России свои государства, с иностранными гражданами и организациями предполагается отнесение их к «иноагентам», — рассказал депутат.

«Понятие «диаспора» в законодательстве отсутствует. Нельзя юридически ликвидировать то, что юридически не существует», — пояснил Матвеев, отвечая на критические опасения о фактическом запрете диаспор.

В Госдуму документ, по словам депутата, может быть внесен уже в этом месяце, сообщил депутат-коммунист.

В январе вице-спикер российского парламента Петр Толстой предупредил об угрозе государственной безопасности, которую представляют диаспоры и национальные общины.

«Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры. Чем эти «землячества» лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? <…> Подкупают местную власть, «отмазывают» собственных боевиков, «крышуют» полулегальный бизнес и запугивают всех остальных», — заявил Толстой.

В прошлом месяце президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД поручил ведомству совместно с кабмином обновить методы работы в миграционной политике.

Ранее глава российского Совета по правам человека Фадеев выражал опасения по поводу большого количества секций по смешанным единоборствам (ММА), посетители которых преимущественно — выходцы из Северо-Кавказских регионов РФ и стран Центральной Азии.