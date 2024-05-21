ПОЛИТИКА
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Рейтинг Байдена сдувается
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена в мае упал до самого низкого уровня за два года, составив 36%, что может сильно осложнить его избирательную кампанию
Рейтинг Байдена сдувается
Джо Байден / Фото: Reuters / Others
21 мая 2024 г.

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена в мае снизился до 36%, что является самым низким показателем за почти два года. В апреле рейтинг составлял 38%, но за месяц упал на два процентных пункта. Это происходит впервые с июля 2022 года.

Падение рейтинга одобрения Байдена следует из опроса Reuters/Ipsos. Это потенциально усложняет его борьбу за переизбрание на второй срок на выборах в конце 2024 года.

Опрос также показал, что избиратели в целом оценивают деятельность бывшего президента Дональда Трампа лучше, чем Байдена, в вопросах экономики, иммиграции, внешних конфликтов и терроризма. Лишь в вопросе политического экстремизма Байден имел преимущество.

В целом Байден сравнялся с Трампом в общенациональных опросах, но экс-президент имеет небольшое преимущество в ключевых штатах, часто определяющих исход выборов.

Недавно было объявлено, что Байден и Трамп договорились провести два раунда дебатов в обход двухпартийной комиссии, организующей дебаты с 1980-х годов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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