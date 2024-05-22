Секретные переговоры между Ираном и США в Омане продвигались успешно, но теперь оказались под угрозой из-за внезапной смерти президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Абдоллахиана. Бретт МакГурк, старший советник президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку, провел непрямые переговоры в начале этого месяца с Али Багери Кани, ответственным за переговоры Ирана с Западом. Об этом сообщили три иранских источника, близких к переговорам.

Встречи проходили в Маскате, и это был первый раунд переговоров между США и Ираном с января.

На переговорах обсуждались три темы: общее стремление к смене правительства в Израиле, прекращение войны в Газе и предотвращение распространения конфликта на другие регионы.

Источник, близкий к переговорам, сообщил Middle East Eye, что дискуссии между Багери Кани и МакГурком продвигались успешно и были близки к достижению некоего соглашения. В то время Багери Кани был заместителем министра иностранных дел, но после гибели Хосейна Амира Абдоллахиана в авиакатастрофе на прошлой неделе он теперь исполняет обязанности главы МИД.

Аналитик, близкий к иранскому правящему истеблишменту, предположил агентству MEE, что переговоры, похоже, также послужили способом установления перемирия между США с одной стороны и Ираном и его союзниками с другой. После начала войны в Газе иранские союзники, в том числе йеменские хуситы и проиранские военизированные формирования в Ираке, совершили ряд нападений на американские объекты в регионе.

По словам источников, очередного раунда американо-иранских переговоров ближайшее время не приходится ожидать. После смерти Раиси Иран должен провести президентские выборы в течение 50 дней, и маловероятно, что в этот период неопределенности будут приняты важные внешнеполитические решения.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, следует ожидать сбоев и прекращения переговоров с американцами», - сказал MEE аналитик, ранее работавший на правящий иранский истеблишмент.

«Поскольку и президент, и министр иностранных дел скончались, а выборы должны состояться в ближайшее время, переговоры, скорее всего, будут отложены до окончания выборов, как это произошло в 2021 году, когда переговоры были отложены до окончания выборов», — добавил он.