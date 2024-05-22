Франция 22 мая провела первое испытание модернизированной ракеты ASMPA-R, способной нести ядерную боеголовку, с истребителя Rafale. Об этом сообщил министр национальной обороны Себастьен Лекорню.

Модернизированная стратегическая ракета средней дальности класса «воздух-земля» ASMPA-R без боеголовки «была выпущена из самолета Rafale B стратегических Военно-воздушных сил», отмечается в заявлении.

Лекорню поздравил все силы, команды Министерства обороны и промышленных партнеров, участвующих в операции.

Ракета ASMPA-R, разработанная концерном MBDA, была испытана в рамках операции «Дюрандаль». Данная операция по отработке стратегического воздушного удара проходила над территорией Франции.

ASMPA-R соответствует стремлению президента Франции обеспечить долгосрочную оперативную надежность французских вооруженных сил, добавили в Минобороны.

Франция планирует потратить около 13% военного бюджета в ближайшие годы на модернизацию ядерного потенциала. В рамках этой программы до 2035 года планируется создать ядерную ракету 4-го поколения класса «воздух-земля» ASN4G.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности обсудить использование французского ядерного оружия в контексте «надежной европейской обороны от угроз со стороны России».

«Быть надежным – это также иметь ракеты дальнего радиуса действия, чтобы отпугнуть россиян. Доктрина Франции заключается в том, что мы можем применить его, когда наши жизненно важные интересы окажутся под угрозой. Я уже говорил, что эти жизненно важные интересы имеют европейское измерение», – сказал Макрон в конце апреля.