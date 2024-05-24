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Нетаньяху угрожает Ливану
Премьер Израиля заявил о «неожиданных планах» для прекращения боев на границе с Ливаном
Нетаньяху угрожает Ливану
Нетаньяху заявил о новых планах для прекращения боев на границе с Ливаном / Фото: Reuters
24 мая 2024 г.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 23 мая посетил командование Северного военного округа и заявил, что у Израиля есть «подробные, важные и даже неожиданные планы» против Ливана.

Он не стал вдаваться в подробности, однако намекнул на военный характер возможных решений.

«Я не буду делиться планами, которые предназначены для двух целей: восстановить безопасность на севере и безопасно вернуть жителей в их дома. Мы полны решимости достичь обеих целей вместе», — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Ливан ждет «жаркое лето» и также допустил, что израильские войска могут вторгнуться на ливанские территории. Глава Генштаба Израиля Герци Халеви еще в декабре прошлого года заявил, что Тель-Авив готовит план вторжения на юг Ливана. С тех пор израильская сторона неоднократно обстреливала не только приграничные территории, но также центр Ливана, включая долину Бекаа.

Визит премьера на север проходил на фоне ракетной перестрелки между ливанской «Хезболлой» и Израилем. Военные объявили, что два беспилотника проникли на территорию Израиля, один был перехвачен, а другой взорвался в районе Кирьят-Шмоны. Из Ливана были выпущены десятки ракет, вызвавших пожары в районе Айелет Хашахар и Бейт-Хилеле.

Израильские ВВС атаковали несколько целей «Хезболлы» на юге Ливана, включая военные комплексы движения в Айта аш-Шаб, Раб Эль-Тхалатин и Маркабе, а также военный объект и два наблюдательных поста в Одайсе.

Израиль и «Хезболла» ведут обстрелы территорий друг друга с октября. С тех пор израильское правительство было вынуждено эвакуировать около 120 тыс. жителей севера, а Ливан — более 60 тыс. жителей юга страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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