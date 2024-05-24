Основная цель данной статьи заключается в формировании более общего понимания слов «родина» и «отечество» в различных языковых и культурных контекстах, включая русский язык, насколько это возможно в пределах одной статьи.

Конечно, в применении этих концепций присутствует националистический контекст и элементы пропаганды. В разных странах применяются различные термины, которые отражают коннотации и значения, связанные с местом рождения, землей предков, родными местами и местом, которое человек считает своим домом. Примерный перевод на английский, в котором эта дихотомия имеет более ярко выраженный акцент на женское и мужское начало этих понятий, родина — это Motherland, отечество — это Fatherland. То есть, если более точно: «мать-земля» и «отец-земля».

Смысловое значение слова «родина» имеет некоторые нюансы. Более точный его перевод на английский, однако чуть более завуалированный, — Birthland, то есть «место рождения». Однако контекстуально это слово можно понимать именно как Motherland, о чем пойдет речь ниже. Кроме того, «Родина» часто употребляется как «Родина-мать», а также «Родина-матушка». В России также употребляют просто «матушка Россия».

Оба слова — «Родина» и «отечество» часто взаимозаменяемы. Но также в определенных контекстах каждый из терминов может быть предпочтительнее другого. Например, можно сказать «вернулся на родину», но не принято говорить «вернулся в отечество». А во фразе «Отечество меня бережет» неуместно слово «родина». Примечательно, что «воины защищают родину», а «отечество защищает граждан».

На основе этих примеров можно выделить первую закономерность. Родина — это определенное место, земля. Отечество же — некая политико-социальная структура.

Территория и государство

Отечество привязано к коллективному сознанию, то есть к тому, что влияет на наши предпочтения, повседневную деятельность в обществе, а также нормы и принципы. Кроме того, когда речь идет об отечестве, имеется в виду более рациональное явление. Родина же имеет эмоциональный оттенок. С этим же связан и ее мифотворческий потенциал.

Первое отражается в общественно-политическом сознании, второе, скорее, в «бессознательном».

Также очевидно, что понятие «отечество» соотносится с понятием «народ», а понятие «родина» — с «землей». То есть в первом случае преобладает социальный аспект (человеческий и организационный факторы), во втором — природный аспект (ландшафты, земля).

Эти же «народ» и «земля» являются основными условиями существования любого государства. Если переиначить, «кровь и почва» (нем. Blut und Boden). Только при их наличии можно заниматься строительством нации и говорить о легитимной власти.

В понятие «Родина» вкладывается значение, что земля предшествует людям, или, другими словами, земля порождает людей. Люди, по сути, дети земли. Отсюда и фразы вроде «матушка-земля», «земля-кормилица» и т.д.

То есть отношения человека с природой можно уподобить отношениям ребенка с матерью. Подобно материнской заботе, земля обеспечивает все необходимое для жизни и развития. Можно сказать, что земля питает и воспитывает — пшеница, рис и другие природные ресурсы подобны материнскому молоку, а ландшафты — горные, лесные или степные — формируют характер.

С другой стороны, отечество — это скорее государство. У государства тоже есть ресурсы, например административные и экономические.

Иными словами, если то, что мы называем природными ресурсами, относится к Родине, то такие ресурсы, как власть и законы, требующие от граждан послушания, что можно сравнить с отцовским авторитетом, требующим повиновения от своих детей, — соответствуют отечеству. Кроме того, отец выступает в роли защитника своих детей. Таким же образом государство, аналогично отцу, несет ответственность за безопасность и благополучие своих граждан, обеспечивая правопорядок и доступ к благам.

Итак, когда мы говорим о Родине, мы в первую очередь обращаемся к земле, а когда говорим об отечестве, подразумеваем государство. Тогда как земля относительно статична — нужны столетия и тысячелетия для существенных изменений, государство же подвержено постоянным изменениям.

Существует обширный набор слов, которые подчеркивают связь между идеей «Родина-мать» и природой, особенно землей. Например, слова, такие как «материя» и «метрополис» имеют свое происхождение от праиндоевропейского корня «mater», то есть «мать». «Материя» означает первичное вещество, а «метрополис» — город, точнее «мать-город». Такой термин, как «матрица», также относится к группе родственных слов. Иначе говоря, понятие «мать» и его производные и родственные слова имеют прямую связь с окружающей нас действительностью, природой и землей.

Следует еще раз отметить, что связь между человеком и землей в значительной степени базируется на биологической взаимосвязи, подобно связи между ребенком и матерью. Этот аспект особенно часто присутствует в контексте пропагандистской риторики. Однако во многих националистических дискурсах требуются и другие роли и символы, такие как прототип «воина», и здесь подчеркиваются аспекты, отличные от связи ребенка с матерью. Так, например, в случае с термином «отечество», упор, скорее, на социологию, нежели на биологию. По одной из версий, Аттила, правитель гуннов, означает отец. Этот же корень «Ата» присутствует в имени Ататюрка, означающее «отец турок», что, по сути, означает «лидер нации». Слово «патриот» происходит из латинского «patria», отечество, которое происходит от «pater», отец. Этот же корень в имени верховного божества римлян, Юпитера. Кстати, многие мужские божества в древних культурах были нередко связаны с войной и воинскими аспектами, а богини — с землей и плодородием.

В современном турецком языке более распространены варианты «родина», такие как «Anayurt» и «Anavatan». «Ana» означает «мать». Корни «yurt» и «vatan» означают примерно одно и то же — место проживания или рождения. Первый происходит из тюркского языка, а второй — из арабского. В зависимости от контекста, одно может быть предпочтительней другому. В целом, арабизированная форма «Anavatan» используется чаще. Однако оба слова так или иначе применяют к территориям современной Турции.

Кстати, в Турции сегодня также широко распространена доктрина «Mavi vatan», или «Голубая Родина», которая стремится расширить сухопутные границы, уходя вглубь прилегающих к стране морей. Так, родная земля стыкуется с родными водами.

Существует также «мужская» версия с вышеупомянутым корнем «Ata», что означает «отец», однако здесь гораздо чаще используется сочетание с тюркским корнем «yurt», нежели с «vatan». И это неудивительно, поскольку слово «Atayurt» больше употребляется не для обозначения территории самой Турции, а для земель предков, откуда, согласно истории и мифам, турки произошли и пришли, а именно региона Алтая и Центральной Азии. Высшие официальные лица Турции, посещая страны ЦА, именовали их именно так. Например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Узбекистан назвал страну «Ata yurdumuz», то есть «землей наших предков/отцов».

Таким образом, «Anavatan» — это нынешние земли Турции, а «Atayurt» — это земля предков. И если земля предков не совпадает с нынешними территориями, а как уже говорилось, отечество там, где государство, так тому и быть. С учетом изложенного, можно дополнить следующие аспекты: «Родина» обычно ассоциируется с местом настоящего времени, иными словами, «здесь и сейчас», в то время как «отечество» — это про историческое государство. В первом случае ударение приходится на аспект пространственного, а во втором — на временной аспект. Логично, что и в языках ЦА распространен мужской вариант «Atameken».

С другой стороны, это область культурных мифов, а также политической и медийной риторики: выбор родных мест и исторических государств может быть дискурсивным, так как его диктует текущая обстановка. Определение правопреемника в значительной степени зависит от политической программы. Например, в настоящее время в России некоторые политические силы проявляют явное неприятие к наследию Советского периода. В более широком смысле, так и придумываются и складываются «воображаемые сообщества», то есть нации.

Также концепции «Родина» и «отечество» можно интерпретировать через символику священного брака, мужского и женского начал. Иными словами, это союз между государем и страной. Говоря о России, там — это союз батюшки-царя и матушки России, где граждане выступают в роли детей этого союза.

К слову, возможно, пока термин «отечество» существует в русском языке и активно используется, в том числе в официальной риторике, тяготение к самодержавию будет неизбежно присутствовать. Ежегодные празднования 23 февраля и 9 мая, которые в России называются Днем защитника Отечества и Днем Победы в Великой Отечественной войне соответственно, неизменно укрепляют идею отождествления государства с отечеством.

Также можно отметить, что сторонники прозападного курса в России гораздо реже используют эти слова в своем лексиконе. Для них вполне приемлем образ России как матери-одиночки, самостоятельной, без привязки к традиционным символам и принципам, связанным с отечеством и авторитарным управлением. Такая некая женская эмансипация. Кроме того, согласно их видению, в демократическом обществе граждане — т.е. дети, как было описано выше, сами знают и решают, что им нужно делать, и им не нужен какой-то там «батюшка», который бы указывал им.

Это вполне соответствует современной крайне левацкой риторике о «toxic masculinity», т.е. «токсичной маскулинности», под которую сейчас подпадают даже самые обычные и традиционные нормы мужского поведения и роли в семье и обществе.

Homeland

Несмотря на то что слова «Fatherland» и Motherland» присутствуют в английском языке и понятны его носителям в США и Великобритании, в настоящее время их использование уступает место альтернативе, более «гендерно-нейтральной», как сегодня некоторые это называют, а именно «Homeland», что означает «дом-земля». При этом связь между понятиями «дом» и «родители» остается достаточно тесной.

В немецком языке существует аналогичное понятие — «Heimat». Немецкое слово «Vaterland», которое и означает «отечество», особенно активно использовалось во времена нацистской пропаганды. Контрпропаганда на Западе также использовала эквиваленты, соответственно на своих языках. В связи с этим, в некоторых языках западного полушария у этого слова возникли коннотации, аффилированные с нацистской идеологией. Именно поэтому, опять же, более нейтральное понятие «Homeland» получило широкое распространение.

Так, например, в результате террористических атак 11 сентября в США даже было учреждено министерство, посвященное борьбе с терроризмом и обеспечению национальной безопасности, которые так и называется «Department of Homeland Security». Понятие «дома» или имущества в целом имеет сакральное значение для американцев.

Более того, дело в том, что страна как некая структура зачастую воспринимается как дом. Такой образ имеет когнитивную основу, поскольку это концепция, которая удовлетворяет наши восприятие. То есть это не просто поэтика — в этом есть когнитивная потребность. Представление о стране может быть сложным из-за его многогранности, а некоторые его аспекты и вовсе абстрактны. Например, люди не совсем понимают, как работает экономика. А как представить всю территорию страны, даже маленькой по площади? Или как представить всех людей — граждан проживающих в стране?

Дом же является одним из самых близких к уму образов. Когда мы говорим о доме, почти все его атрибуты нам понятны. Люди знают всех, кто живет в их домах, знают, сколько комнат. В этом ключе характеристики дома и всего, что с ним связано, накладываются на все то, что нам трудно представить о стране: жильцы дома — это население; стены — это границы государства; двери — это пограничные пункты; гости — это туристы; насекомые — это «нелегальные» иммигранты; соседи — это приграничные страны, грабители — это армия захватчиков и тд.

Применяя эти категории к сегодняшним дням, можно также привести пример палестино-израильского конфликта. Неслучайно те, кто описывают эти события, в частности критики Израильского вторжения в Газу, прибегают к метафоре дома, объясняя, что это как если бы вор ограбил ваш дом и дал ему новое имя «Израиль». И это действительно, более осязаемая и понятная ситуация.

Сионисты, несомненно, обладают значительно большей свободой действий в плане взаимодействия с мировыми силами и медиа-ресурсами, чем кто-либо другой. Во многих регионах планеты, особенно в США, формирование общественного мнения происходит под их влиянием. При этом если сторонникам Палестины приходится прибегать к таким очевидным образам, хотя сама история на их стороне, то сионистский нарратив — более запутанный, однако именно он, в силу вышеуказанных причин, доминирует. С другой стороны, страшные кадры, поступающие из Газы, сегодня ломают эти представления как никогда раньше.

Если же взглянуть на израильские мифологемы, станет очевидно, что многие аспекты «земли обетованной» не сходятся. Например, Авраам, чье имя буквально означает «отец множества народов», а в иудаизме считается отцом-основателем, праотцом, или патриархом особых отношений между еврейским народом и Богом, согласно Танаху родился в древнем шумерском городе Уре Халдейском. Не в «Израиле». Моисей, самый важный пророк в Иудаизме, родился в Египте и получил Тору, главную священную книгу иудеев, на вершине горы Синай, расположенной на Синайском полуострове. То есть, что мы здесь назвали Отечеством, землей предков, исторической землей или государством, сюда не подходит. Это уже и не говоря о том, что евреи 2000 лет как осели в европейских и других странах, прежде чем «вернуться» в Израиль. Но это уже для другой дискуссии.