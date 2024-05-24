Европейский Союз требует от России объяснений и немедленного возвращения буев, снятых на эстонско-российской границе на реке Нарва. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что в четверг рано утром российские пограничники в одностороннем порядке убрали световые буи, которые были установлены Эстонией для демаркации границы с Россией.

По словам Борреля, ЕС с самого начала внимательно следит за ситуацией в сотрудничестве с Эстонией.

«Этот пограничный инцидент является частью более широкой схемы провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в регионе Балтийского моря. Такие действия являются неприемлемыми. ЕС ожидает от России объяснений относительно снятия буев и их немедленного возвращения», – заявил Боррель.

Согласно данным эстонской Пограничной службы, российские пограничники убрали более 20 буев, установленных для обозначения территориальных вод на реке Нарва. Данные буи помогают избежать случайного попадания судов во внутренние воды РФ.

В связи с инцидентом временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня осудила действия российских пограничников, а министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен назвала действия России недружественным актом.

В этом году Россия сообщила, что она не согласна с местами установки примерно половины из 250 буев.