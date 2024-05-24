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Международный суд ООН: остановить наступление на Рафах!
Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен немедленно прекратить наступление в городе Рафах в секторе Газа
Международный суд ООН: остановить наступление на Рафах!
Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль обязан немедленно прекратить наступление в городе Рафах / Photo: Reuters
24 мая 2024 г.

Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль обязан немедленно прекратить наступление в городе Рафах на территории сектора Газа, сославшись на недостаточные меры по защите гражданского населения.

Речь идет о срочных временных мерах против Израиля по иску, поданному ранее Южно-Африканской Республикой и рядом других стран, обвиняющих Израиль в геноциде палестинцев.

В январе суд потребовал от Израиля принять меры для предотвращения геноцида палестинского населения сектора, не допускать призывов к геноциду, не уничтожать доказательства возможных преступлений в Газе и способствовать улучшению гуманитарной ситуации в секторе.

Израиль неоднократно отвергал обвинения в геноциде как необоснованные. 23 мая глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что «никакая сила на Земле не помешает Израилю защищать своих граждан и преследовать ХАМАС в Газе».

Ранее Международный суд ООН отклонил требование Израиля закрыть общее дело. Суд обязал его предотвратить акты геноцида против палестинцев и разрешить оказание помощи, но не приказал прекратить израильские военные операции.

Решение против Израиля со стороны высшего юридического органа ООН может еще больше усилить дипломатическое давление на правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 23 мая сразу три европейские страны — Ирландия, Испания и Норвегия — заявили, что признают Государство Палестина. В ответ Израиль отозвал своих послов их этих стран.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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