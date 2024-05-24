Треть населения Ливана живет в нищете, а уровень бедности за десять лет вырос в три раза, утверждает доклад Всемирного банка.

Банк не смог получить данные по восточному региону Эрмель или по югу страны, где «Хезболла» и Израиль ведут трансграничные перестрелки в течение нескольких месяцев после начала войны в Газе.

«Доля бедных ливанцев не только утроилась и достигла 33 % по сравнению с десятилетней давностью, но и есть тенденция «углубления» в сторону нищеты», - говорится в докладе.

В северном регионе Аккар, граничащем с Сирией, уровень бедности достиг 70 процентов.

Затянувшийся кризис в Ливане заставил домохозяйства сократить «потребление продовольствия и непродовольственные расходы, а также расходы на здравоохранение, что, вероятно, приведет к серьезным долгосрочным последствиям», говорится в докладе.

«В Ливане падает уровень продовольственной безопасности», - говорится в докладе. Бедные домохозяйства в два раза чаще сокращают порции или количество приемов пищи, берут продукты в долг или прибегают к помощи друзей и родственников.

Бедные семьи также «почти в четыре раза чаще сталкиваются с тем, что кто-то из взрослых ограничивает потребление пищи, чтобы накормить детей», говорится в докладе.

23 мая представители Международного валютного фонда сообщили, что война в Газе негативно сказывается на экономике Ливана.

«Негативные последствия конфликта в Газе и активизация боевых действий на южной границе Ливана еще больше усугубляют и без того слабую экономическую ситуацию», - говорится в сообщении МВФ.