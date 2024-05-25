Президент Украины Владимир Зеленский дал свое первое интервью центральноазиатским медиа. Он побеседовал с журналистами из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в Харькове.

Видео с интервью опубликовало казахстанское информагентство «Орда».

Зеленский прокомментировал сообщения о готовности президента РФ Владимира Путина к прекращению огня, заявив, что не считает в данный момент достижение соглашений с Москвой реалистичным. Он также выразил мнение, что намек на якобы снижение эскалации может быть уловкой российского руководства для усиления своих позиций на фронте.

Президент Украины подчеркнул также, что прекращение огня имеет смысл лишь в том случае, если российские военные отойдут к международно-признанным границам между Россией и Украиной, отметив, что сейчас войска РФ находятся в Харьковской области.

Прекращение огня в таких условиях создает, по мнению Зеленского, вероятность, что российское продвижение продолжится.

«Поэтому для нас это очень опасно», — заключил украинский лидер.

Зеленский отметил также, что потери российской армии в пограничных районах Харьковской области, куда почти две недели назад вторглись войска РФ, в восемь раз превышают потери украинской стороны.

«Один украинец на восемь русских. Но Путину абсолютно наплевать на своих людей, как на гражданских, так и на военных», — заявил президент Украины.

Зеленский также высказал мнение, что после Украины в числе «самых близких целей» России – балтийские страны, Казахстан и Молдова.