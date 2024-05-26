ПОЛИТИКА
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ХАМАС захватил израильских военных
Палестинское движение сообщает о взятии в плен израильских военных и успешной операции
ХАМАС захватил израильских военных
Абу Убейде / Фото: Reuters / Others
26 мая 2024 г.

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама» — захватило в плен группу израильских военнослужащих в секторе Газа. Об этом сообщил представитель «Бригад» Абу Убейде.

По его словам, бойцы группировки устроили засаду израильским силам в одном из тоннелей в лагере беженцев Джебалия на севере Газы. Операция была проведена в субботу, и среди израильских военных есть убитые. Однако точное количество взятых в плен не сообщается. Абу Убейде добавил, что в результате операции захвачено оружие и военная амуниция израильских солдат.

Официальный представитель армии Израиля Даниель Хагари опроверг сообщение о взятии в плен израильских военных.

Ранее Politico со ссылкой на разведывательные данные США сообщало, что 70 процентов боевых сил ХАМАС все еще остаются невредимыми и что палестинское движение сумело завербовать тысячи новых членов. Обширная сеть туннелей ХАМАС под Сектором Газа также остается в значительной степени неповрежденной.

Профессор программы медиаисследований в Институте высших исследований Дохи Мохамед Эльмасри в интервью Al Jazeera сообщил, что ХАМАС смог использовать неразорвавшиеся израильские бомбы для собственных нужд, поэтому у палестинской группы больше нет проблем с поставками оружия. «Я думаю, что Израиль явно сталкивается с серьезным сопротивлением на поле боя прямо сейчас», — заключил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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