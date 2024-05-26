Президент Тайваня Лай Циндэ высказался в пользу деэскалации с Китаем после двухдневных китайских военных учений вблизи острова. Он заявил, что стремится к укреплению взаимопонимания и примирения с материковым Китаем.

Лай Циндэ вступил в должность в понедельник. Ранее в ходе своего инаугурационной речи он заявил, что Китай должен отказаться от угроз войны и что ни одна из сторон пролива не подчиняется другой. Реакция Пекина не заставила себя долго ждать. Китай посчитал, что речь президента Тайваня «подает опасный сигнал о стремлении к независимости».

В ответ КНР принял решение провести масштабные маневры в четверг и пятницу. Согласно официальному китайскому агентству «Синьхуа», начавшиеся в четверг двухдневные учения – «суровое наказание за сепаратистские действия сторонников «независимости Тайваня» и строгое предупреждение против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил». Под «внешними силами», вероятно, подразумеваются США — главный союзник Тайваня. Также Китай осудил госсекретаря США Энтони Блинкена за поздравление Лая.

Несмотря на критику со стороны Пекина, обвиняющего Лая в «сепаратизме», президент Тайваня заявил, что только народ острова может решать свою судьбу. Он неоднократно предлагал диалог с Китаем, но Пекин отказывался от компромиссов в вопросе Тайваня.

Выступая в Тайнане, Лай призвал Пекин «разделить тяжелую ответственность за региональную стабильность» и выразил надежду «на обмен, сотрудничество, взаимную выгоду, мир и процветание» с Китаем. Он поблагодарил США и других союзников за озабоченность в связи с китайскими маневрами.

Однако ситуация вокруг островного государства остается напряженной. В воскресенье Министерство обороны Тайваня сообщило, что гарнизон на острове Эрдан, который является частью тайваньского архипелага Цзиньмэнь, расположенного рядом с китайскими городами Сямэнь и Цюаньчжоу, обнаружил картонную коробку с политическими лозунгами на упрощенных китайских иероглифах. В ведомстве инцидент охарактеризовали как «типичный трюк когнитивной операции».