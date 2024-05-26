Турция осудила действия Израиля в секторе Газа, где, по сообщениям, десятки палестинцев погибли в результате авиаударов по лагерям беженцев.

Мы осуждаем удары израильских военных самолетов по палаткам с перемещенными палестинцами в Газе и сожжение живьем невинных мирных жителей. Эти акты геноцида будут наказаны в судах», — заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Те, кто препятствует международному сообществу положить конец этим актам геноцида, являются соучастниками этого преступления», — написал Челик в соцсетях.

Чуть ранее палестинское агентство WAFA сообщило, что 40 палестинцев погибли в результате нападения израильской армии на лагерь беженцев в городе Рафах на юге сектора Газа.

По данным агентства, израильские силы продолжают атаки на Рафах, несмотря на решение Международного суда ООН и игнорируют присутствие большого количества беженцев в пограничном городе эксклава.