Три балтийские республики и Польша готовы отправить свои войска в Украину, если российские военные добьются значительных успехов на поле боя. Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на заявления депутатов стран Балтии.

Политики отметили: вероятность стратегического прорыва российских войск на востоке Украины крайне высока, что отчасти объясняется отсутствием решительной поддержки со стороны западных стран.

В начале мая РФ начала наступление в Харьковской области, активно продвигаясь к Харькову — второму крупнейшему городу Украины. За три недели войска успели значительно продвинуться и захватить Волчанск и 13 приграничных деревень.

Источники немецких изданий отмечают, что решение балтийских стран отчасти связано и с непоследовательной политикой Берлина, который никак не может решиться на поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus. Журналисты отмечают: такая политика не соответствует потребностям военного времени и может привести к резкому ухудшению ситуации на фронте.

«Согласно анализу, тот, кто хочет ограничить войну чрезмерной сдержанностью, рискует потерять контроль. Некоторые люди путают нерешительность с осторожностью, но ситуация слишком серьезна для этого», — цитируют немецкие издания слова неназванного балтийского политика.

Официального подтверждения этих намерений со стороны руководства Эстонии, Латвии, Литвы или Польши не было. Однако ранее эти страны поддержали инициативу французского президента Эммануэля Макрона об отправке европейских войск в Украину.

Страны Восточной и Северной Европы, входящие в НАТО, опасаются, что нынешняя стратегия сдерживания Москвы и неспособность предоставить Украине современное вооружение могут спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта с Россией.

Представители стран Балтии и Польши в беседе с немецкими изданиями заявили, что не будут ждать, пока российские войска дойдут до их границ — вместо этого они намерены отправить свои собственные силы в Украину. Такой сценарий угрожает прямым вовлечением НАТО в конфликт, чего руководство ФРГ и самого альянса пытаются не допустить с начала войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден обеспокоены такой перспективой. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал США разрешить Украине наносить удары по России американским оружием. Италия назвала такой сценарий «прелюдией к Третьей мировой войне».