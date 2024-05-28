Грузинский парламент преодолел вето на закон «О прозрачности иностранного влияния» путем голосования. Трансляция заседания велась на YouTube-канале парламента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об «иноагентах» 18 мая. Перед началом заседания по преодолению вето выступил глава парламента Шалва Папуашвили.

«Конечно, мы собираемся [поддержать закон], это в интересах грузинского народа, и интересы грузинского народа должны быть реализованы сегодня», — заявил он.

За преодоление вето проголосовали 84 депутата правящей партии «Грузинская мечта» при необходимых 76 голосах. Закон повторно направят на подпись президенту. Если Саломе Зурабишвили вновь откажется одобрить документ, его подпишет спикер парламента, и закон вступит в силу.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят 14 мая и сопровождался скандалами, спорами и даже драками среди депутатов. Он обязывает НПО, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться как «иностранные агенты». Из-за сходства с российским законом критики также называли его «русским законом».

Закон был принят на фоне многотысячных протестов в Тбилиси, которые продолжаются месяц. Для подавления демонстраций полиция применяла слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти введут визовые ограничения для лиц, ответственных за принятие закона.