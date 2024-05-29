Глава Минобороны Украины Рустем Умеров во время телефонных переговоров с коллегами из ЕС 27 мая призвал европейских министров одобрить нанесение ударов по российской территории и закрыть небо хотя бы над западными украинскими регионами. Кроме того, Умеров также призвал страны ЕС взять шефство над одной из бригад ВСУ.

«Мы активно модернизируем наши боевые части, и я предложил, чтобы каждая из союзных стран взяла шефство над одной из таких бригад для ее оснащения. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить мирное будущее для Украины и Европы», — написал министр в соцсетях по итогам звонка.

Политик также повторил свой призыв к европейским союзникам, чтобы они разрешили использование замороженных российских активов для закупки оборонной продукции на нужды ВСУ.

Кроме того, Умеров попросил союзников продолжать укрепление украинской ПВО и прислать больше систем Patriot. В апреле генсек альянса Йенс Столтенберг заверил, что НАТО готово передать часть своих систем противовоздушной обороны ВСУ. Политик, однако, не уточнил, когда это произойдет и какое количество ПВО западные союзники поставят Киеву.

Умеров также призвал соседние страны ввести бесполетную зону над Западной Украиной, чтобы обезопасить приграничные с Польшей, Словакией, Венгрией, Молдовой и Румынией регионы. Ранее НАТО отвергало возможность создания бесполетной зоны над Украиной, опасаясь прямого вовлечения в конфликт с РФ. По словам украинского министра, российские ракетные удары по электростанциям в Западной Украине создают угрозу не только для украинцев, но и для соседних стран.

«Поэтому я обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, с просьбой закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории», — пояснил министр.

Глава Минобороны Украины также призвал страны альянса разрешить использование западного оружия против военных целей на территории России.

Единства по этому вопросу среди членов блока пока нет: Германия и США выступают против снятия запрета, боясь дальнейшей эскалации с Москвой, в то же время страны Балтии, Польша и Швеция выступают более агрессивно, требуя разрешить Киеву бить по российским целям.

На этом фоне в Кремле предупредили, что могут нанести ядерный удар по странам Западной Европы, включая Францию, ФРГ и Великобританию.