Количество смертных казней в прошлом году достигло самого высокого уровня с 2015 года, причем резкий рост наблюдается в Иране и на всем Ближнем Востоке, говорится в докладе организации Amnesty International.

Правозащитники сообщили, что в 2023 году в мире было зарегистрировано в общей сложности 1153 казни — это на 30% больше, чем годом ранее. Организация уточнила, что эта цифра не включает тысячи смертных приговоров, которые, как считается, были приведены в исполнение в Китае. Данные из КНР недоступны из-за государственной тайны.

Amnesty отметила, что всплеск зарегистрированных смертных приговоров был в первую очередь зафиксирован в Иране, где власти казнили по меньшей мере 853 человека — по сравнению с 576 в 2022 году. Среди казненных в Иране были 24 женщины и 5 человек, которые на момент совершения преступлений были детьми. Практика смертных казней непропорционально сильно затронула белуджское меньшинство Ирана, подчеркивают правозащитники.

«Иранские власти <…> активизировали казни за преступления, связанные с наркотиками, что еще больше подчеркивает дискриминационное воздействие смертной казни на наиболее маргинализированные и обедневшие общины Ирана», — заявила генеральный секретарь Amnesty Агнес Калламар.

Среди лидеров по числу смертных приговоров — Китай, Иран, Саудовская Аравия, Сомали и США. На эти пять стран приходится наибольшее число казней в 2023 году. В 2015 году, который считается рекордным по числу вынесенных смертных приговоров, в мире было казнено 1634 человека.

Калламар уточнила, что в США количество казней возросло с 18 до 24, и ряд штатов «продемонстрировали пугающую приверженность смертной казни и бессердечное намерение инвестировать ресурсы в лишение людей жизни».

В докладе упоминается о внесении законопроектов о проведении казней расстрельной командой в Айдахо и Теннесси, а также об использовании в Алабаме азотного газа в качестве нового, непроверенного метода казни.

Несмотря на общий рост числа казней, все же есть некоторые обнадеживающие новости: число стран, в которых применяют смертные казни, сократилось до 16 — это самый низкий показатель с тех пор, как правозащитники начали мониторинг.