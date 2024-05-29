Китайская армия готовится получить на вооружение роботов-собак с автоматической винтовкой на спине. Военные КНР продемонстрировали разработку во время недавних военных учений «‎Золотой Дракон 2024»‎ с Камбоджей. Как отмечает CNN, по сути военные КНР превратили лучшего друга человека в машину для убийств.

«Он [робот] может стать новым членом наших операций в городских боях, заменяя наши [людские] ресурсы для проведения разведки, выявления врага и поражения цели», — говорится в сюжете китайского государственного канала CCTV.

В двухминутном видео, снятом во время учений, также показано, как робот-собака ходит, прыгает, ложится и движется назад под управлением оператора. На одном из этапов учений робот с винтовкой ведет пехотное подразделение в здание. Кроме того, робот может интегрироваться с шестироторным дроном, также оснащенным винтовкой.

В ролике журналисты CCTV называют это «разнообразием интеллектуального беспилотного оборудования» Китая.

Использование военных роботов-собак нельзя назвать чем-то новым. В ноябре 2023 года КНР демонстрировала электронных собак с винтовками Китая во время совместных учений с участием военных Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

В 2020 году ВВС США продемонстрировали, как они использовали роботов-собак в качестве одного из звеньев своей усовершенствованной системы управления боем (ABMS). Как сообщили в Пентагоне, она задействует искусственный интеллект и быструю аналитику данных для обнаружения и противодействия угрозам для военных активов США.

Китай стал одним из ведущих экспортеров малых беспилотников, однако в прошлом году китайский Минторг ввел экспортный контроль над технологиями дронов, сославшись на необходимость «защиты национальной безопасности и интересов».

По данным государственной китайской газеты Global Times, присутствие роботов-собак на учениях с иностранными военными указывает на продвинутую стадию разработки и скорое поступление на вооружение армии КНР.